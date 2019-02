David Lynch do të publikojë një pjesë të humbur të ‘Blue Velvet’

Kur “Blue Velvet” nga David Lynch më në fund t’i bashkohet radhëve të The Criterion Collection në maj, do ta bëj atë me një pjesë të veçantë e cila do të caktohet për t’u parë nga fansat e Lynch në mbarë botën. “The Lost Footage”, një përpilim 51 minutësh i skenave të fshira dhe alternativave të mbledhura nga vet Lynch do të përfshihet në publikimin ‘Criterion’ si një prej shumë pjesëve të veçanta të edicionit special. Pamja ishte paralajmëruar më herët nga Lynch, i cili e kishte shpallur në vitin 2011 se një pjesë e humbur e “Blue Velvet” ishte zbuluar.

“E dini është një pjesë e quajtur b-negative, ose pjesët e hequra të cilat nuk hyjnë në film”, Lynch tregoi në atë kohë. “Dhe në kohërat e vjetra, këto gjëra rrinin kot dhe shpesh herë rrezikoheshin të hudheshin në mbeturina. Kështu, një ditë unë isha duke shikuar ku ishin disa nga pjesët e ‘Blue Velvet’ sepse disa nga këto pjesë do të ishin të mira për t’i parë përsëri…Së fundmi, këto pjesë janë gjetur. Dikund në Seattle. Është e pabesueshme. Jam duke parë gjëra që kam menduar se kanë humbur shumë kohë më parë”.

Pjesa e humbur më parë ishte përfshirë në publikimin e Blu-ray për 25 vjetor. Një nga zbulimet më të mëdha është inçizimi origjinal i hyrjes së protagonistit të filmit, Jeffrey Beaumont. Pjesa teatrale e ‘Blue Velvet’ prezentonte Jeffrey duke ecur rrugës për të vizituar babain e tij në spital, por Lynch në fakt e inçizoi Jeffrey duke shikuar një akt seksual në një bodrum. Skena e prerë e solli intrigimin e Jeffrey për të parë dhimbjen e të tjerëve në sipërfaqe pothuajse menjëherë.

“Blue Velvet” paraqet Kyle MacLachlan si Jeffrey Beaumont, një i ri i cili zbulon një vesh të prerë në bari. Zbulimi e sjell atë ballë për ballë me një këngëtare misterioze (Isabelle Rossellini) dhe një psikopat vulgar (Dennis Hopper) të cilin asgjë nuk do të ndalojë për të mbajtur këngëtaren në kthetrat e tij.