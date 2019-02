Dan Mallory: Autori best-seller gënjeu se kishte kancer

Dan Mollary, autori i librit best-seller ‘The Woman in the Window’, ka pranuar se ka gënjyer se ka kancer në tru.

Mallory, i cili e shkroi librin thriller nën pseudonimin AJ Finn, tha se ka pretenduar se ka kancer në tru për të fshehur problemet e tij me çrregullimin bipolar.

Pohimi vjen mbasi që ishte akuzuar për një seri gënjeshtrash në lidhje me jetën e tij personale.

Autori amerikan tha se “qëllimi i tij” nuk ishte të “përfitonte nga mëshira e askujt”.

Mallory ishte një redaktor librash para se të shkruante ‘The Woman in the Window”, romanin e tij të parë i cili u publikua në janar të vitit 2018. Ai doli i pari në listën e New York Times.

Një film i bazuar në këtë roman, rreth një gruaje me agrofobi (lloj ankthi) e cila fillon të spiunojë në komshinjtë e saj të rinj , do të dalë gjatë këtij viti.

Artikulli gjithashtu ka vënë në pyetje faktin se nëna dhe vëllai i tij kanë vdekur nga kanceri.

Edhe pse nëna e tij kishte kancer kur Mallory ishte adoleshent, ajo dhe vëllai i saj janë të dytë gjallë.

Në një përgjigje ndaj shkrimi të New Yorker, autori shkroi: “Nëna ime luftoi me kancerin kur unë isha adoleshent; ishte ndër përjetimet më të rënda, sinonim me dhimbjen dhe problemet. Ndihesha tmerrësisht i turpëruar nga problemet e mia psikologjike- ato ishin sekreti im më i frikshëm, më i ndjeshëm.”

Ai tha se ishte “i tmerruar se ҫfarë njerëzit do të mendonin nëse do të dinin” për problemet e tij mendore dhe do të mendonin se ai ishte me “defekte” ose nuk do t’i besonin”.

Ai shtoi se “si gjithë personat e tjerë me ҫrregullim bipolar, unë përjetoja depresione, mendime delusionale, obsesione dhe probleme me kujtesën”.