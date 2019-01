Dallimi në moshë ndikon në kënaqësinë martesore

Burrat dhe gratë raportojnë kënaqësi më të madhe martesore me bashkëshortët më të vegjël, por kjo kënaqësi zbehet me kalimin e kohës në martesat me një hendek të ndjeshëm të moshës midis partnerëve, zbulon kërkimet e reja të CU Boulder.

Gjetjet, të cilat shqyrtuan për 13 vite të dhënat nga mijëra familje australiane, gjithashtu sugjerojnë që martesat me mosha të mëdha të moshës janë më pak elastike përballë rënies ekonomike në krahasim me homologët e tyre të moshës së njëjtë.

Ekonomistja Terra McKinnish diskuton se si boshllëqet e moshës së martesës ndikojnë në kënaqësi.

Ndoshta jo çuditërisht, gjetjet tregojnë se burrat kanë raportuar kënaqësi më të madhe martesore kur janë martuar me një bashkëshorte më të vogël, sidomos në vitet e hershme të martesës. Por e kundërta duket të jetë e vërtetë gjithashtu.

“Ne gjejmë se burrat që janë të martuar me gratë më të reja janë më të kënaqurit dhe burrat që janë të martuar me gratë më të vjetra janë më pak të kënaqur”, tha Terra McKinnish, një profesoreshë e ekonomisë në CU Boulder dhe bashkëautore e studimit të ri. “Gratë janë gjithashtu veçanërisht të pakënaqur kur janë të martuar me burra të moshuar dhe veçanërisht të kënaqur nëse janë të martuar me bashkëshortët e rinj”.

Kjo kënaqësi fillestare erodon me shpejtësi, megjithatë, pas 6 deri 10 vjet martese për çiftet me një hendek të madh në moshë mes partnerëve.

“Me kalimin e kohës, njerëzit që janë të martuar me një bashkëshort shumë më të vjetër ose më të ri kanë tendencë të kenë rënie më të mëdha në kënaqësinë martesore krahasuar me ata që janë të martuar me bashkëshortët që janë të ngjashëm në moshë”, tha McKinnish, i cili është gjithashtu një bashkëpunëtor hulumtues në Institutin e Ekonomisë së Punës (IZA) në Gjermani.

“Ne shikuam se si çiftet reagojnë ndaj goditjeve negative dhe në veçanti, nëse ata kanë një goditje të madhe ekonomike të keqe ose përkeqësim të financave të tyre shtëpiake”, tha ajo. “Ne gjejmë se kur çiftet kanë një ndryshim të madh në moshë, ata kanë tendencë të kenë një rënie shumë më të madhe të kënaqësisë martesore kur përballen me një goditje ekonomike sesa çiftet që kanë një ndryshim shumë të vogël në moshë”.