Dalin posteri dhe trailer i Stranger Things 3

Pas më shumë se një viti, më në fund është koha për të filluar përgatitjen për udhëtimin e ardhshëm në Upside Down. Për të festuar vitin e ri, Netflix lëshoi ​​trailerin e parë për Stranger Things 3 në mesnatën e 31 dhjetorit. Ndërsa videoja e shkurtër nuk përmbante asnjë filmim të ri, ajo zbuloi kur seri hit do të kthehet.

Sezoni i tretë i “Stranger Things” do të shfaqet në Netflix më 4 korrik, sepse a ka mënyrë më të mirë për të festuar pavarësinë e Amerikës se me Eleven (Millie Bobby Brown) duke përdorur fuqitë e saj mendore për të hedhur makina përreth dhe për të luftuar demodogët? Së bashku me trailerin, Netflix gjithashtu lëshoi ​​posterin e parë që jep një aluzion në temën për sezonin e ri.

Në poster, yjet e shfaqjes janë duke shikuar fishekzjarre të 4 korrikut duke shpërthyer në 1985, duke na besuar se seritë nuk do të dalin vetëm gjatë Ditës së Pavarësisë, por edhe të vendosen rreth tij.

Deri më tani, Netflix ka zbuluar informacione të vogla rreth Stranger Things 3 – si listën e titujve të episodeve – duke menaxhuar të na lënë të njohim shumë pak. Megjithatë, ka disa gjëra që kemi mësuar, si ardhja e disa fytyrave të reja që përfshijnë Cary Elwes dhe Jake Busey, ose që centrali i ri në qytet do të luajë një rol të madh.

Nëse jeni shumë të interesuar për të zbuluar të gjitha detajet rreth Stranger Things 3, sigurohuni që të shikoni gjithçka që kemi mësuar deri më tani. Përndryshe, ju keni shtatë muaj për t’u përgatitur për kthimin e shfaqjes në Netflix më 4 korrik.