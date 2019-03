Dalin pamjet e pajisjes OnePlus 7

Më herët gjatë këtij viti dolën pamje të pakompletuara të një pajisjeje që supozohej të ishte OnePlus 7. Tani, pamjet e para të OnePlus 7 kanë dalë në Internet dhe shfaqin disa ndryshime të mëdha në dizajn.

Falë @OnLeaks, kemi pamjet e detajuara të OnePlus 7 që tregojnë një pajisje me kornizat më të holla që i kemi parë ndonjëherë në një pajisje OnePlus.

Çfarë i bën të mundura kornizat më të holla dhe largimin e pjesës së papërdorshme, është shtimi i një kamere për selfie. Kjo kamerë ka vetëm një buton për fotografi dhe duket se nuk ka ndonjë sensor tjetër.

Pjesa e pasme e telefonit, megjithatë, ka një sensor shtesë të kamerës duke e shtuar numrin në tre gjithsej. Nuk është e qartë se çfarë funksioni ka sensori i tretë por duke marrë parasysh trendet e fundit mund të supozohet se ka të bëjë me thellësinë apo opsionin e këndit të gjerë.

Dimensionet e pajisjes janë 162.6 x 76 x 8.8 mm që lejon hapësirë për një ekran pak më të madh se 6.5 inç. Në pjesën e poshtme ka një vrimë për USB dhe një speaker të vetëm. Butonat e zërit dhe ai i ndezjes janë gjithashtu pjesë e pajisjes.

Ka shumë gjasa që OnePlus 7 të ofrojë edhe një Snapdragon 855, RAM 8 GB dhe ndoshta edhe një bateri paksa më të madhe por me siguri nuk do të ketë mundësinë e mbushjes me wireless.