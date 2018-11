Çmimi për storjen më të mirë kundër korrupsionit

UNDP-ja në Kosovë, përmes Projektit Përkrahje për Përpjekjet Kundër Korrupsionit në Kosovë (SAEK II), mbështetur nga Qeveria e Zvicrës – SDC, dhe Qeveria e Danimarkës – DANIDA, ka kënaqësinë të shpallë Çmimin e storjen më të mirë kundër korrupsionit për vitin 2018.

Ky çmim vlerëson publikisht kontributet e gazetarëve të guximshëm, të cilët përmes artikujve të tyre rrisin vetëdijesimin për korrupsionin dhe zbulojnë rastet që përndryshe mund të kishin kaluar pa u vënë re.

Storjet do të vlerësohen bazuar në ndikimin e tyre social, rezultatet e arritura dhe cilësinë dhe standardet e gazetarisë.

Afati për aplikim: E premte, 16 nëntor 2018, ora 17:00;

Kriteret e aplikimit:

Inkurajohen të aplikojnë gazetarët e bazuar në Kosovë me storje që trajtojnë korrupsionin, të cilat janë botuar në media, transmetuar në radio dhe/ose TV kosovare, gjatë periudhës: 25 tetor 2017 deri më 25 tetor 2018.

Çdo gazetar mund të dorëzojë deri në tri storje; në kuadër të një storje, gazetari mund të paraqesë një seri artikujsh/emisionesh që lidhen drejtpërdrejt me storjen/hetimin.

Aplikimi dhe dorëzimi:

· Storjet/seritë origjinale duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme:

saek.ks@undp.org;

· Storjet/seritë origjinale mund të dorëzohen edhe në adresën e mëposhtme:

Për Çmimet e Gazetarisë Kundër Korrupsionit

Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Rruga e Zagrebit 39, Arbëri

10000 Prishtinë, Kosovë

· Aplikimet ose nominimet e drejtpërdrejta janë forma të pranueshme të aplikimeve origjinale për çmimin;

· Storjet origjinale duhet të dërgohen në gjuhën origjinale (shqip dhe/ose serbisht), dhe nëse janë të përkthyera, edhe në anglisht,;

· Video skedarët (dosjet) duhet të dërgohen në një prej platformave të mëposhtme, si: DropBox, Google Drive, etj.; duke përfshirë vegzën në aplikimin e dorëzuar me e-mail;

· Aplikimet duhet të përfshijnë një letër shoqëruese që përshkruan shkurtimisht si janë përmbushur kriteret e lartpërmendura, si dhe një CV të gazetarit;

· Fituesit do të shpallen në një ceremoni zyrtare të hënën, më 10 dhjetor 2018;

· Aplikimet e dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

Kriteret e vlerësimit

· Vlera e artikullit dhe ndikimi i përgjithshëm social;

· Përdorimi i të dhënave dhe burimeve të besueshme

· Trajtimi i korrupsionit në një mënyrë unike analitike;

· Shkalla e vështirësisë dhe sfidat logjistike (teknikat e gazetarisë hulumtuese të përdorura);

· Të dhënat analitike nga rrjetet sociale.

Metoda e vlerësimit:

Vlerësimi do të bëhet në tri nivele të aplikimeve:

· Të gjitha storjet e marra do të shqyrtohen dhe vlerësohen fillimisht për specifikimet teknike;

· Paneli i parë i përbërë nga 5 anëtarë (Zyra e Bashkëpunimit Zviceran, Ambasada Amerikane, Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, UNDP-ja dhe Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit) do të shqyrtojë aplikimet e kompletuara dhe do të përzgjedhë listën e ngushtë të aplikimeve më të mira, bazuar në kriteret e përcaktuara. Pasi të nxirret lista e ngushtë e aplikimeve, i njëjti panel do të votojë për aplikimin më të mirë nga aplikimet në listën e ngushtë;

· Paneli i dytë i përbërë nga 5 anëtarë të emëruar nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AJK), do të vlerësojë aplikimet e përzgjedhura dhe do të zgjedhë aplikimin më të mirë nga aplikimet në listën e ngushtë. Anëtarët e panelit nuk duhet të jenë anëtarë të bordit të AGK-së, si dhe nuk duhet të jenë të angazhuar me mediat lokale);

· Vlerësimi i tretë do të bëhet përmes një votimi publik në një platformë të mediave sociale;

· Të tre nivelet e vlerësimit do të zbatojnë vlerësimin prej 33% për secilin panel.

Çmimi i Gazetarisë Kundër Korrupsionit:

Çmimi për storjen më të mirë është 3,000 euro.

Tre storjet më të mira do të evidentohen dhe autorët do të konsiderohen për mundësi trajnimi.

Kliko këtu (anglisht): http://bit.ly/2DpAznA

(serbisht): http://bit.ly/2PjBUmo