Citroën: Vetura elektrike Ami One mund të vozitet pa leje

Nëse do t’ju pëlqente të vozisnit një veturë kaq të vogël në një autostradë të ngarkuar varet se sa doni të rrezikoni ndonëse një shëtitje përreth do të ishte e këndshme.

Ndonëse është një koncept, vetura e lezetshme Ami One nuk është thjesht një grafikë në një ekran kompjuteri. Mjeti në të vërtet është ndërtuar dhe do të debutojë muajin e ardhshëm në Geneva Motor Show në Zvicër.

Prodhuesi francez i veturave e përshkruan Ami One, 2.5 m të gjatë, jo si veturë por si një objekt që mund t’i zëvendësojë lehtësisht biçikletat dhe skuterat si dhe autobusat dhe trenat.

Brendësia ultramodern e veturës është e qasshme përmes skanimit të një kodi në derë duke përdorur një telefon të mençur. Kur jeni brenda, mund të gjeni një instrument tregues prej 5 inç, mjete për mbushjen e pajisjeve tuaja, dhe një spiker Bluetooth që të mund t’i dëgjoni disa melodi të ngadalshme ndërkohë që vozisni ngadalë.

Distanca e veturës është 100 km që do të thotë se nuk mund të shkoni shumë larg megjithatë duket sikur një vozitje argëtuese për udhëtime të shkurtëra rreth lagjes apo qytetit. Shpejtësia më e madhe që mund ta arrijë është 45 km në orë.

Çuditërisht, për të paralajmëruar këmbësorët që vetura elektrike po afrohet, Ami One përdor një tingull të veçantë me “muzikë origjinale me përzierje të zërave mashkullor dhe femëror që ndryshojnë varësisht nga shpejtësia e veturës.

Citroën thotë se nëse Ami One del në treg, të rriturit mbi 16 vjeç nuk do t;ju duhej leje.