Çfarë u ndihmon njerëzve me demensia të jetojne më mirë?

Hulumtimi i ri ka identifikuar faktorët që u mundësojnë njerëzve me demensia dhe kujdestarët e tyre që të jetojnë sa më mirë që të jetë e mundur.

Udhëhequr nga Universiteti i Exeter, hulumtimi synon të informojë shërbimet mbështetëse dhe të drejtojë politikën se ku duhet të shpenzohen burimet për të mbështetur 50 milionë njerëz në mbarë botën që janë diagnostikuar me demensia për të optimizuar aftësinë e tyre për të “jetuar mirë”.

Një gamë e gjerë faktorësh u gjetën të luanin një rol në jetën e mirë. Ekipi zbuloi se aspektet psikologjike, si optimizmi, vetëvlerësimi dhe nëse hasën vetmi dhe depresion, ishin të lidhura ngushtë me aftësinë për të optimizuar cilësinë e jetës dhe mirëqenien në të dy njerëzit me demensia. Përvoja në fusha të tjera të jetës ndikon mirëqenien psikologjike dhe perceptimet e mirëqenies. Shëndeti fizik dhe palestër ishin të rëndësishme për të dy grupet. Për të dy kujdestarët dhe njerëzit me demensia, aktiviteti shoqëror dhe ndërveprimi gjithashtu renditen lartë.

Për njerëzit me demensia, gjendja e tyre shoqërore dhe aftësia e tyre për të menaxhuar jetën e përditshme ishin faktorë të rëndësishëm.

Kujdestarët vlerësuan përvojën e tyre të kujdestarisë dhe ndjesinë e të qenët të bllokuar ose të izoluar, si një tregues kyç në atë se a mund të jetojnë mirë.