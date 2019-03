Çfarë nuk duhet t’u thoni fëmijëve?

Prindërit dhe fëmijët janë njerëz dhe nuk janë të përkryer. Nëse jeni prind dhe nervozoheni mund t’i thoni diçka fëmijës suaj të cilën nuk e mendoni me të vërtet. Këto janë disa nga gjërat që nuk duhet t’ua thoni fëmijëve:

“Nxito ose do të të lë këtu”

Fëmijët nuk e kuptojnë konceptin e kohës sikur të rriturit. Nëse fëmija juaj veçse e ka frikën e të qenët i braktisur apo i humbur, kur e thoni këtë gjë vetëm sa do t’ia shtoni frikën. Mundohuni të zbuloni se pse po rrinë me një vend dhe çfarë mund të bëni për t’i shtyrë të lëvizin pa u shkaktuar frikë.

“Ti kurrë nuk bën çfarë të kërkoj”

Kur e thoni këtë fjali herë pas here, fëmija juaj shumë shpejt do të fillojë të ndihet sikur nuk mund të bëjë asgjë siç duhet dhe do të fillojnë të pyesin veten nëse ia vlen të mundohen. Mundohuni të përdorni shprehjen “Do të doja ta bëje në këtë mënyrë”. Jini specifik rreth asaj çfarë kërkoni në mënyrë që ata të mund ta kuptojnë dhe të jenë në gjendje ta bëjnë.

“Do të doja të ishe më shumë si vëllau apo motra jote”

Askush nuk do të krahasohet me dikë tjetër. Të gjithë duan të vlerësohen për atë që janë. Kur thoni fjali të tilla do ta bëni fëmijën të ndihet i pamjaftueshëm dhe do të nxisni rivalitet me vëllezërit apo motrat. Një fëmijë që e dëgjon këtë fjali mund të ndihet se nuk mund të arrijë asgjë me vlerë sepse asnjëherë nuk do të jetë aq i mirë sa fëmijët e tjerë. Në vend se t’i krahasoni fëmijët tuaj, jini të vetëdijshëm se çdo fëmijë është i ndryshëm në aftësitë dhe pikat e forta të tij. Pranoni dallimet e tyre dhe duajini për atë që janë.

Komentet negative për prindin tjetër

Fëmijët nuk duhet të futen në mes të mosmarrëveshjeve mes prindërve dhe nuk duhet t’ju dëgjojnë të flisni keq për prindin tjetër. Kjo mund ta bëjë fëmijën të mendojë se duhet të zgjedhë një anë apo edhe ata mund të fillojnë të thonë gjëra të këqija.

“Nuk kemi mjaftueshëm para për këtë”

Nëse u thoni fëmijëve shpesh se nuk keni para për të blerë diçka, ata mund të fillojnë të mendojnë se paratë mund ta blejnë lumturinë.

Të gjithë prindërit nervozohen me fëmijët e tyre kohë pas kohe. Nëse ndonjëherë ua thoni këto fjali, kërkoni menjëherë falje. Shpjegoni se e kishit gabim dhe se nuk do t’i thoni më kurrë. Fëmijët kanë nevojë për prindër që i inkurajojnë dhe i formësojnë, jo prindër që ua ulin vetëbesimin me fjalë që nuk i mendojnë.