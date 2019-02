Çfarë ndodh kur ushtroni jashtë në të ftohtë?

Vetëm 20 minuta ushtrime aerobike jashtë, tri herë në javë, mund t’ju ndihmojnë të keni mushkëri të shëndetshme dhe të mos keni mungesë të vitaminës D.

“Moti i ftohtë nuk është arsyetim për ta kaluar periudhën nga nëntori deri në mars në divan”, thotë Dr. Olugusen Apata, mjek i mushkërive dhe ekspert i gjumit në Spitalin Advocate Trinity në Chicago. “Nevoja e trupit për ushtrime dhe ekspozim ndaj asaj që ne e quajmë vitamina e rrezeve të diellit mbetet e njëjtë në çdo muaj të vitit”.

Sportet e dimrit si skijimi apo rrëshqitja me sajë janë opsione të mira të ushtrimeve që ndihmojnë për përforcimin e mushkërive.

“Ndryshe nga çfarë besohet, thithja e ajrit të ftohtë nuk i dëmton mushkëritë”, thotë Dr. Apata.“Çfarë duhet të mbani në mend për ushtrimet jashtë është të pini shumë ujë dhe të visheni trashë”.

Dr. Apata gjithashtu shtoi se është njësoj e rëndësishme të shmangen rreziqet dhe të bëhet kujdes nga sipërfaqet e rrëshqitshme.

Ndonëse trupi mund të mos e prodhojë të njëjtën sasi djerse gjatë motit të ftohtë, djeg po aq shumë kalori nëse ushtrimet bëhen me intensitet të njëjtë sikur gjatë motit të ngrohtë, çka do të thotë se nevoja për t’u furnizuar me lëngje mbetet e njëjtë.

Dr. Apata thotë se nëse sportet tradicionale dimërore nuk janë të mundura, vrapimi ose ecja e shpejtë jashtë mund të ndihmojë për shëndetin e mushkërive.