Çfarë ju bën të ndiheni të lodhur

Këto janë disa nga shkaqet më të zakonshme se pse ndiheni të lodhur:

I shmangni ushtrimet kur jeni të lodhur

A i keni lënë anash ndonjëherë ushtrimet vetëm sepse jeni ndjerë të lodhur? Në të vërtet, shmangia e ushtrimeve vetëm sa i bën gjërat më keq. Ushtrimet e rregullta do t’ua shtojnë fuqinë dhe do ta përmirësojnë sistemin tuaj kardiovaskular, i cili sjellë oksigjenin dhe lëndët ushqyese në indet tuaja.

Nuk pini mjaftueshëm ujë

Dehidratimi shkakton vëllim më të ulët të gjakut dhe gjaku bëhet më i trashë. Si rezultat, zemra juaj pompon gjak me më pak efikasitet dhe oksigjeni dhe lëndët ushqyese arrijnë më ngadalë deri te muskujt dhe organet.

Nuk konsumoni mjaftueshëm hekur

Nëse nuk keni mjaftueshëm hekur në trupin tuaj, mund të ndiheni të dobët, të irrituar dhe mund ta keni të pamundur të përqendroheni. Më pak oksigjen udhëton deri te qelizat dhe muskujt tuaj dhe si rezultat ndiheni të lodhur. Për këtë arsye, provoni të hani ushqime të pasura me hekur si: vezë, mish të prerë hollë, fasule, perime me gjethe të gjelbra dhe arra. Provoni t’i shtoni ushqimit tuaj edhe më shumë vitaminë C e cila ndihmon që të absorbohet hekuri.

Jetoni me ushqim të shpejtë

Shumica e ushqimeve të shpejta janë të mbushura me sheqer dhe karbohidrate të thjeshta. Konsumimi i ushqimeve të shpejta do ta bëjë nivelin e sheqerit në gjak të ngritet shpejt dhe më pas të ulet përnjëherë. Këto ulje të përnjëhershme shkaktojnë lodhje.

Mbështeteni në kafeinë për t’i mbijetuar ditës

Disa studime kanë treguar se konsumimi i kufizuar i kafesë mund të jetë i dobishëm për shëndetin. Megjithatë nëse konsumoni shumë kafeinë kjo mund të ndikojë seriozisht në ciklin tuaj të gjumit dhe zgjimit.