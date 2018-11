Çfarë është Amygdala dhe si lidhet me frikën?

Amygdala, një strukturë në formë bajameje në tru, besohej të ishte pjesa qëndrore për përvojën tonë dhe perceptimin e frikës. Por roli i saj doli të jetë pak më i komplikuar, siç shpjegon shkencëtari i hulumtimit Dr. Lisa Feldman Barrett.

Amygdala është studiuar për lidhjen e saj me frikën që nga vitet 1930. Në atë kohë, hulumtuesit Heinrich Klüver dhe Paul C. Bucy publikuan një studim që tregonte ndryshime në sjelljen e majmunëve pas heqjes së amygdalas – ata ishin në gjendje të shfaqnin gatishmërinë për t’u afruar me gjarpërinjtë dhe kafshët e tjera të rrezikshme.

Fillimisht, shkencëtarët besonin se amygdala përmbante qarkun e nevojshëm për frikë dhe sjellje të tjera të lidhura. Gjetjet e mëvonshme nga të dy studimet njerëzore dhe studimet e kafshëve i shtohen hipotezës, duke sugjeruar që qarku nuk ishte i lidhur vetëm me frikën, por edhe me emocione negative ose madje me emocione në përgjithësi.

“Nëpërmjet procesit natyror të hetimeve sistematike shkencore, është bërë e qartë se amigdala luan një rol në sinjalizimin e pjesës tjetër të trurit për informatat që është e rëndësishme për të mësuar, sepse është e rëndësishme për allostasis”, tha Barrett.

Por gjatë viteve 1990, një perspektivë e re lidhur me funksionin e amigdalës u paraqit nga Universiteti i Iowa College of Medicine. Ekipi nga universiteti botoi një seri studimesh mbi një grua, të referuar si S.M, me lezione të rralla dypalëshe të amygdalës.

Së pari, në një studim të vitit 1994, ata treguan se gruaja nuk ishte në gjendje të dallonte shprehjet e fytyrës së frikës. Studime të mëtejshme zbuluan se S.M. në fakt nuk arriti të njihte ndonjë shprehje të fytyrës që përfshinte zgjerimin e syve, duke vënë “syrin e frikësuar të syve” në ekran të shquar.