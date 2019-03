Çfarë do të bënin të rriturit në “ditën e tyre të përkryer”

Sipas një studimi të ri, e qeshura, ushqimi cilësor dhe gjumi i mirë janë përbërësit kryesorë të ditës së përkryer.

Një sondazh i 2000 të rriturve zbuloi se si britanikët do të zgjedhnin ta kalonin kohën e tyre.

Një në dhjetë persona nuk donin asgjë më shumë se të këndonin me zë të lartë në dush.

Tre në dhjetë persona thanë se do të relaksoheshin dhe do të shikonin filmin e tyre të preferuar ndërsa një në pesë pjesëmarrës thanë se do ta pasuronin garderobën duke shkuar për blerje.

29% të pjesëmarrësve thanë se do të ndanin kohë për një udhëtim jashtë vendit me familjen ndërsa 36% shpresonin të gjenin para në “ditën e përkryer”.

Studimi u bë nga Lottoland, zëdhënësi i të cilit tha se:

“Të gjithë i kemi pasur ato ditë për të cilat kemi menduar se janë krejtësisht të përkryera, ato ditë që do të donim t’i jetonim sërish. Rezultatet tona zbuluan se shumica e ideve të britanikëve se çfarë e përbën një ditë të përkryer janë tërësisht të realizueshme”.

Sipas studimit, një ditë e përkryer për shumicën e britanikëve do të përfshinte zgjimin në orën tetë dhe qëndrimin zgjuar deri në orën 11 të mbrëmjes duke u dhënë atyre 15 orë kohë të lirë.

22% thanë se nuk do të donin asgjë më shumë se ta kalonin tërë ditën veshur me pizhama, 30% do të zgjidhnin të dilnin në natyrë dhe të bënin një ecje të gjatë dhe vetëm 8% do ta kalonin kohën e tyre në palestër.