Call of Duty: Mobile po vjen në IOS dhe Android

Zhanri i Battle Royale (betejë mbretërore) për lojëra me armë është bërë shumë i famshëm në vitet e fundit, prej të cilave më të suksesshmet janë Fortnite dhe PUBG. Të dyja lojërat kanë arritur në telefonat e mençur (dhe Android) në formën e Fortnite Mobile dhe PUBG Mobile. Tani, pas një suksesi në Beta run, Call of Duty nga Activision gjithashtu po përpiqet të hyjë në skenën e telefonave me Call Of Duty: Mobile.

Activision ka hapur para-regjistrimet për lansimin zyrtar publik të Call Of Duty:Mobile si në IOS ashtu edhe në Android. Loja do të jetë një titull i pavarur në universin e CoD dhe do të mund të shkarkohet falas (siç mund ta shihni ata nuk thonë se mund të luhet falas, kështu që nuk dihet sigurt çfarë do të thotë ky titull).

Do të ketë më shumë Betas para lansimit për ata që janë para-regjistruar para se loja të fillojë publikisht. Sa i përket specifikimeve minimale të pajisjes, do të ishte e sigurt të supozohet se loja do të funksiononte siç duhet në pajisje të fundit dhe telefonat mesatar duhet gjithashtu të jenë në gjendje të luajnë. Megjithatë, nëse keni një pajisje më të vjetër, ose të lirë, duhet të jeni të përgatitur për t’u përballur me probleme e nxehjes së pajisjes dhe ngecje në performancë.