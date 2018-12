Buxhet për “zhvillim ekonomik” apo “blerje të qetësisë sociale”

Vazhdon seanca parlamentare në të cilën deputetët e Kuvendit të Kosovës debatojnë rreth Projekt-ligjin e propozuar mbi buxhetin e Kosovës për vitin 2019. Deputetët e koalicionit qeverisës mbështesin këtë propozim të buxhetit, ndërkohë që deputetët e opozitës e kritikojnë.

Qeveria e Kosovës planifikon që shpenzimet buxhetore për vitin 2019 të rriten për 261 milionë respektivisht 12,5 për qind krahasuar më vitin 2018 dhe të jenë 2 miliardë e 365 milionë euro.

Ministri i financave, Bedri Hamza duke arsuetuar Projekt-buxhetin për vitin e ardhshëm, ka thënë se ky është prioriteti i qeverisë me synim përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe ekonomisë. Në këtë kontekst ai ka theksuar se ka planifikuar që rritja ekonomike më 2019 të jetë 4.7 për qind.

“Presim që më 2019, të hyrat për buxhet 1 milard e 949 milionë euro gjë që paraqet një rritje prej 7. 3 përqind në raport me vitin 2018 ose një rritje prej 123 milionë euro. Kjo rritje e projektuar pritet të vijë kryesisht nga të hyrat tatimore me një rritje prej 7.7 përqind, ndërsa, brenda të hyrave tatimore, tatimet direkte pritet të rriten 5 % ndërsa ato indirekte mbi 8 %”, deklaroi pos tjerash Hamza.

Ai po ashtu ka paralajmëruar investimet kapitale dhe shtimin e investimeve në infrastrukturë, shëndetësi, arsim, ekonomi dhe siguri.

Projekt-buxheti i propozuar për vitin 2019 është kritikuar nga deputetët e opozitës të cilën pohojnë se ai është i orientuar “në asfalte dhe kabinetin qeveritar, por jo në zhvillim ekonomik, investim në Trepçë apo edhe në Termocentralin ‘Kosova e Re’”.

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku është shprehur se buxheti për vitin e ardhshëm është projektuar“për të blerë qetësinë sociale”.

“Buxheti është i vetmi mjet zhvillimor që qeveria e ka në dispozicion. Buxheti e devalvon në tërësi programin qeverisës. Puna e shtetit s’bëhet vetëm me imagjinatë, bëhet edhe me laps. Vitin e kaluar janë humbur 16 mijë vende pune. Ky është rezultati i modelit të tanishëm qeverisës”, tha ai.

Naser Osmani, po ashtu deputet i LDK-së ka propozuar që nga Ligji mbi Buxhetin e Kosovës të përjashtohet kategoria e veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe që ata të paguhen nga një fond i posaçëm.

“Kam një propozim që të formohet një fond, jashtë buxhetor që Qeveria do të ndajë mjete në disa etapa që për atë fond ku bëhen të gjithë veteranët aksionar, të menaxhohet me një ligj dhe të rregullohet kjo çështje ashtu siç dëshirojnë ata apo ashtu siç e përcakton ligji, të mos them të menaxhohet siç menaxhohet Trusti pensional“, ka thënë ai.