Brukseli në kërkim të zgjidhjes për vazhdimin e dialogut

Krerët e ekipit për dialog me Serbinë, Shpend Ahmeti dhe Fatmir Limaj nesër në Bruksel do të takohen me ekipin e Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit Europian (BE), Federica Mogherini, e siç theksojnë ky do të jetë vetëm një takim konsultativ, gjegjësisht mbledhje përgatitore për dialog, për të cilin edhe tutje nuk dihet nëse do të ketë ose kur do të vazhdojë.

Kryeministri. Kosovës, Ramush Haradinaj, përkundër presioneve të partnerëve ndërkombëtarë, nuk heq dorë nga vendimi mbi taksën 100 për qind në produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH).

Nga fundi i javës së kaluar, edhe një apel i Ambasadës Amerikane në Prishtinë, për pezullimin e vendimit mbi taksat ka arritur në adesë të Qeverisë së Kosovës, në të cilin, mes tjerash, e rikujton opinionin publik rreth përmbajtjes së letrës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), Donald Trump i cili u ka bërë thirrje politikanëve të Kosovës që të flasin me zë të unifikuar, dhe të gjitha palët që të përmbahen nga veprimet që do të mund ta dëmtonin dialogun, i cili është interes strategjik i SHBA-ve.

“Disa komentatorë dhe politikanë sygjeruan që statusi i Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran, dhe e lidhur ngushtë me Shtetet e Bashkuara, do ta mbrojnë atë nga gjitha pasojat e vendimeve në arenën ndërkombëtare. Ne tërheqim vërejtjen kundër konstatimeve se Kosova ose cilido mik i SHBA-së mund ndërmarrin veprime që shkojnë kundër interesave tona strategjike, pa u përballur me pasoja në marrëdhëniet tona bilaterale”, thuhet në njoftimin e Ambasadës së SHBA-ve.

Në këtë njoftim po ashtu theksohet se “veprimet që minojnë dialogun, pengesat nga anash, dhe refuzimi për të pezulluar tarifat – gjitha këto shkojnë kundër interesave të SHBA-ve”.

Edhe Maja Kocijančić, zëdhënëse e BE në një deklaratë për të përditshmen “Zëri” sërish ka kërkuar pezullimin e taksave në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH, në mënyrë që “Serbia e Kosova të angazhohen në procesin e dialogut, në mënyrë që të shkohet drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve midis dy vendeve”.

Gazeta “Zëri” po ashtu njofton se Kocijančić nuk është përgjigjur në pyetjen “nëse po bëhet presion edhe ndaj shtetit serb, kur kihet parasysh fakti që Serbia aktualisht është në ofensivë për tërheqje të njohjeve ndaj Kosovës dhe për pengim të anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare”.

Sipas së përditshmes “Zëri”, Qeveria e Kosovës ka vendosur të mos heq dorë nga vendimi mbi tatimin, duke u thirrur në deklaratën e ministrit për Tregti, Endrit Shala, i cili ka deklaruar se taksa prej 100 për qind nuk do të hiqet përderisa nuk eliminohen të gjitha arsyet që sollën këtë vendim.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili disa herë ka insistuar se duhet të shqyrtohet vendimi mbi vënien e taksës, në profilin e tij në Facebook ka shkuar se institucionet e Kosovës në ditët në vijim do të ndërmarrin veprime dhe vendime në interesin shtetëror dhe do të forcojnë partneritetin më aleatët ndërkombëtarë.

“Të gjitha institucionet shtetërore janë në shërbim të mbrojtjes, avancimit dhe arritjes së qëllimeve tona strategjike shtetërore. Dialogu dhe marrëveshja eventuale paqësore vetëm sa e përshpejtojnë realizimin e synimeve tona për anëtarësim në BE, NATO dhe OKB. Këto synime janë të arritshme, për aq kohë sa jemi të bashkuar, pozitë, opozitë dhe shoqëri civile, flasim fuqishëm njëzëri dhe kemi mbështetjen e aleatëve tanë ndërkombëtarë, respektivisht mbështetjen e SHBA-së”, ka shkuar Thaçi.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ndërkaq ka përsëritur se para tërheqjes së taksave, Serbia duhet ta njohë Kosovën.

“Nëse Serbia dëshiron që ne ta suspendojmë taksën, kjo është reciprocitet. Pra nuk ka veprime ‘ne hapim’ derën e andej ka barrikada e agresivitet, nuk ka ashtu. Ne s’kemi urrejtje ndaj asnjë vendi në botë, por ne do ta mbrojmë veten. Nëse Vuçiqi e Daçiqi thonë ‘nuk ju njohim’ (kurrë), çka po presin prej neve? Që ne të themi ‘po e heqim a’? Jo, kurrë, s’e heqim kurrë”, nënvizoi kryeministri.

Megjithatë, deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Naser Rugova ka deklaruar se për partinë e tij prishja e marrëdhënieve me SHBA-të është e papranueshme.

“Çdo tendencë që të rrezikohet partneriteti me SHBA-në, vendin më strategjik, aleatin më të fuqishëm dhe partnerin tonë më të madh, çdo tendencë që t’i rrezikojë ose acarojë marrëdhëniet me SHBA-në është e pafalshme dhe e papranueshme për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe për popullin e Kosovës”, ka deklaruar Rugova.

Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka vlerësuar se porosia e fundit e SHBA-ve është vërejtja deri më tash më e ashpër dhe se Qeveria e Kosovës sa më parë duhet të ndërmarrë hapa për pezullimin e taksës apo për gjetjen e zgjidhjes që është e pranueshme për SHBA-të.

“Mendoj që ky paralajmërim dhe kjo komunikatë e sotme duhet të merret shumë seriozisht nga Qeveria e Kosovës, por edhe nga akterët e tjerë politikë dhe jopolitikë. Është një moment për të reflektuar se si duhet t’i qasemi tash e tutje dialogut me Serbinë, por edhe se si Qeveria duhet t’i qaset taksës së vendosur”, ka thënë Haxholli.

Përkundër fakti se nuk dihet nëse Qeveria e Kosovës në ditët në vijim megjithatë do të lëshojë pe dhe se paku do ta pezullojë taksën në produktet nga Serbia dhe BeH për kohë të caktuar, si kanë propozuar SHBA-të, me çka do të plotësohej edhe kushti i Serbisë për vazhdimin e dialogut në Bruksel, kryeministri Haradinaj ka deklaruar për agjencinë se “një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë është e mundur këtë vit, por jo duke përfshirë ndryshimin e kufijve”.

Sai i përket taksave, Haradinaj ka deklaruar se ato do të tërhiqen nëse ka përpjekje serioze dhe të bindshme për vazhdimin e dialogut.

“Nëse bisedimet bëhen serioze … nëse ka një konferencë … ku gjithçka është e përgatitur për të marrë një vendim, ne do të japim një shans për procesin”, tha Haradinaj për AFP.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj