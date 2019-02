Brooklyn Nine-Nine do të vazhdojë në NBC

Duket se keqardhja e blerësve do të ndikojë në vendimin e NBC që të marrë ish komedinë me policë Brooklyn Nine-Nine për vete. Variety raporton se rrjeti tani ka porositur një sezon të shtatë të aventurave më të mira të Brooklyn dhe Hitchcock dhe Scully.

Sezoni i zgjatur i gjashtë duket se është duke korrur sukses mjaft të madh, duke llogaritur rreth 4 milionë shikues në javë, një ngritje e madhe krahasuar me vitin e kaluar në Fox. Seria përjetoi një lloj goditje vitin e kaluar me largimin e përsosmërisë së Chelsea Peretti e cila luante Ginna; por prapë se prapë ne duhet të vazhdojmë me pjesën tjetët të mbetur të ekipit të mrekullueshëm, si dhe Hitchcock dhe Scully.

Brooklyn Nine-Nine u largua nga Fox vitin e kaluar, vetëm për të vazhduar këtë janar në NBC. Seria e drejtuar nga Micheal Schur dhe Dan Goor njëherë ishte vendosur të kishte 13 epizoda në sezonin e gjashtë por më vonë u zgjerua në 18 epizoda.