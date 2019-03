Britanezët kundër marrëveshjes që nënkupton ndryshimin e kufijve

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj i është falenderuar Qeverisë së Britanisë së Madhe për qëndrimin rreth mosndryshimit të kufijve të Kosovës. Në profilin e tij në Facebook, Haradinaj ka theksuar se është mirënjohës dhe falënderues për qasjen konsistente të Qeverisë së Britanisë së Madhe ndaj idesë luftënxitëse e destabilizuese të ndryshimit të kufirit të Kosovës me Serbinë, si pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me shtetin fqinj.

“Kufijtë në Ballkan nuk janë perfekt, dhe lëvizja e tyre është shumë e ndjeshme dhe e rrezikshme. E përsëris se Kosova është e interesuar për marrëveshje me Serbinë, e cila do të rezultojë me njohje reciproke brenda kufijve aktual të 17 shkurtit 2008”, ka thënë Haradinaj.

Në Dhomën e Përfaqësuesve, në debatin kushtuar marrëdhënieve të Britanisë së Madhe dhe Kosovës, ministri britanik për Europë, Sir Alan Duncan ka deklaruar se arritja e marrëveshjes e bazuar në ndryshimin e kufijve, rrezikon stabilitetin në Kosovë-Serbi dhe rrezikon të vendos një precedent që mund të shfrytëzohet nga palët e treta në rajon dhe më tej.

Duke folur rreth sfidave dhe mundësive të Kosovës gjatë 11 viteve të pavarësisë, Duncan përshëndeti krijimin e ekipit për dialog të Kosovës dhe theksoi se përparimi në negociata kërkon që të gjitha palët të respektojnë të drejtën demokratike të Kosovës për të përcaktuar se si dhe nga kush, vendi është i përfaqësuar.

Ai ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që t’i ulin tensionet dhe t’u kthehen bisedimeve, e lidhur me taksat në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, Duncan ka theksuar se vendi i tij së bashku me partnerët ndërkombëtarë ka kërkuar pezullimin e këtij vendimi.

Deputeti i laburistëve britanikë, John Grogan ka thënë se për çështje të ndryshimit apo korrigjimit të kufijve janë shpenzuar shumë para.

“Jam i kënaqur që javën e kaluar Presidenti i Kosovës (Hashim Thaçi) tha se këmbimi i territoreve nuk do të ndodhë kurrë. Para një viti ai fliste për korrigjim kufijsh me Serbinë, por kjo ishte qasje e gabuar. Janë shpenzuar para bukur të mëdha për lobim në Londër dhe gjetiu për këtë çështje, por jam i kënaqur që Presidenti e ka ndërruar qasjen. Kryeministri dhe Parlamenti (i Kosovës) me të drejtë kundërshtonin këmbimet territoriale, korrigjimet e kufijve apo çfarëdo të quhen ato. Këto mund të jenë shumë destabilizuese në Ballkan”, ka deklaruar ai.

Dhoma e Lordëve e Parlamentit britanik ka zhvilluar debat rreth Kosovës në fillim të këtij viti, kur ministri i Shtetit për Komonouelth dhe Kombe të Bashkuara, Lordi Ahmad deklaroi se Qeveria e tij nuk mbështet vizatimin e sërishëm të kufijve në bazë të linjave entike dhe se kjo u është thënë qartë të dy anëve (Kosovës dhe Serbisë).

Mediat kosovare njoftojnë se Britania e Madhe është kundër çfarëdo ndryshimi të kufijve që nga vera e kaluar kur të parën herë publikisht është përmendur një mundësi e tillë me qëllim të arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë.

Gjatë ditës së djeshme,, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Vesli, ka pasur biseda të ndara me kryeministrin Ramush Haradinaj, me shefen e Zyres së Bashkimit Europian në Kosovë, Natalya Apostolova dhe ambasadorin amerikan, Philip Kosnett.

Duke iu referuar raporteve të lëkundura të Prishtinës zyrtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), meqë nuk pranon sygjerimin për pezullimin e taksave në importin e produkteve serbe, në mënyrë që t’i jepet rasti vazhdimit të dialogut me Serbinë, Veseli ka theksuar se askush nuk ka të drejtë në këtë dhe se askush nuk mund ta ndajë Kosovën nga SHBA-të dhe nga orientimi i saj properëndimor.

“Rinia duhet të qëndrojë në Kosovë. Në Kosovë duhet të zhvillohet jeta, të zhvillohet perspektiva. Ta fuqizojmë shtetin për arsye se nuk ka nevojë t’i hapim vetvetes dilema dhe as nuk do lejojmë t’i hapim vetes dilema. Dilemat i kemi mbyllur me 12 qershor 1999, populli i Kosovës me sakrificë dhe me një çmim shumë të madh e kemi larguar Serbinë nga Kosova. Por Serbia është fqinji ynë me të cilin duam të kemi paqe, por Kosova do jetë përjetë shtet i pavarur dhe sovran dhe ky do jetë orientimi ynë”, ka deklaruar Veseli gjatë vizitës së tij në Gjilan.

Pas takimit të Qeverisë, kryeministri Haradinaj e ka përsëritur qëndrimin se vendimi rreth taksave as do të tërhiqet as do të suspendohet.

“Pajtohem me deklarimet e përfaqësuesve të tjerë institucionalë kur thonë se asnjë Qeveri nuk e rrezikon marrëdhënien me Amerikën. Këtë e rrezikojnë që të gjithë ose e ndreqin që të gjithë, por arsyeja pse e mbajmë një kurs të tillë është serioze dhe jo e rastësishme. Theksova po ashtu se duke qenë një vendim që e kemi marrë të gjithë së bashku, unë e mbroj atë në emër të të gjithëve. Qëndroj fuqishëm në atë se duhet ta ruajmë një të drejtë tonën që është sovrane”, deklaroi Haradinaj.

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Elmi Reçica ka deklaruar për Radio Eruopa e Lirë se sipas vlerësimeve të faktorit ndërkombëtar del se Kosova është shndërruar në pengesë për vazhdimin e dialogut me Serbinë, me qëllim të arritjes së marrëveshjes përfundimtare mes dy vendeve dhe se beson që në një afat të caktuar kohor do të vijë deri te zhbllokimi i gjendjes aktuale.

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi ka theksuar se Qeveria ishte shtyrë që ta marrë vendimi mbi taksat importuese në produktet serbe.

“Taksa nuk ka të bëj asgjë me dialogun. Ne mendojmë se taksa duhet të vazhdojë sepse pas presionit që e ka bërë Serbia në kuptimin e destabilizimit të Kosovës, është dashur të ndërmerren edhe masa. Ne i konsiderojmë miq tanë SHBA-në dhe BE-në në kuptimin e ndihmës që i kanë dhënë Kosovës, por së pari duhet t’i bëhet presion Serbisë që t’i ndalë veprimet e saj anti- Kosovë”, ka deklaruar Ahmeti.

Ndryshe, javën që shkoi në Prishtinë qëndruan përfaqësuesit e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Erath dhe Brad Berkley, të cilët kërkuan suspendimin e taksës në importin e produkteve serbe, e të shtunën në Prishtinë arrin edhe David Hale, i cili sipas analistëve kosovarë do të tentojë ta bind kryeministrin Haradinaj që ta pezullojë vendimin mbi taksat.

Analitisti i rrjedhave politike, Imer Mushkolaj ka deklaruar se ardhja e Hale-it në Kosovë, është rasti i fundit që zyrtarët kosovarë të kuptojnë se SHBA-të janë serioze dhe se duhet arritur marrëveshjen me Serbinë gjatë vititi 2019.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj