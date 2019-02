Breakdancing mund të përfshihet në Lojërat Olimpike 2024

Vallëzimi ‘Breakdancing’ është një nga katër sportet shtesë që pritet të përfshihen në Lojërat Olimpike të vitit 2024 në Paris, së bashku me rrëshqitjen mbi dallgë, ngjitjen në shkëmbinj dhe skatebordin.

Lista e sporteve të shtuara pritet të zbulohet sot nga komiteti organizues lokal dhe duhet të nënshkruhet nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik.

Ato do t’i shtohen 28 sporteve të tjera që veçse janë të përfshira në program.

‘Breakdancing’, një stil akrobatik i vallëzimit të rrugës zakonisht me muzikë hip-hop apo funk, do të shfaqet për herë të parë në Lojëra Olimpike, ndërsa tri sportet e tjera do të prezantohen të gjitha në Lojërat e vitit 2020 në Tokio.

Karate dhe bejzbolli, që gjithashtu janë pjesë e programit të Tokios, janë poashtu kandidatë si dhe “squash” (i ngjashëm me tenisin), i cili është kundërshtuar vazhdimisht.

Të paktën 20 disiplina kanë aplikuar për përfshirje. Organizuesit lokalë duhet t’ia dorëzojnë listën Komitetit Ndërkombëtar Olimpik i cili do të marrë një vendim në dhjetor 2020, pas Lojërave të Tokios.

‘Breakdancing’ u shfaq në Lojërat Olimpike Verore të Rinisë në Buenos Aires, në formën e “betejave” apo “dueleve” të vendosura nga juria dhe është pjesë e Federatës së Sportit të Vallëzimit të Botës.