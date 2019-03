Boshnjakëve të Zhupës vazhdon t’u premtohet komuna

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, duke marrë pjesë në manifestimin solemn të dhjetëvjetorit ët themelimit të Partisë së Re Demokratike (Nova demokratska stranka – NDS) edhe një herë ka përsëritur se së bashku me përfaqësuesit politikë boshnjakë do të angazhohet për krijimin e komunës në rajonin e Zhupës, ku në të shumtën jetojnë pjesëtarët e komunitetit boshnjak.

Ai ka thënë se përkundër vështirësive me të cilat ballafaqohet Kosova, janë duke u bërë angazhime maksimale që në Kosovën e përbashkët të përmirësohet gjendja e përgjithshme dhe se kjo mund të arrihet vetëm me punë të përbashkët.

Në këtë kontekst ai ka deklaruar edhe një herë se do të gjendet zgjidhja për krijimin e komunës së Reçanit.

Haradinaj e ka shfrytëzuar rastin që të thotë se se vendimi i Qeverisë për vënien e taksave nuk është i drejtuar kundër popullit boshnjak dhe se dialogu do të çojë drejt arritjes së marrëveshjes që do të jetë në interes të të gjithë popujve që jetojnë në këto hapësira.

Jo shumë moti, gjatë vizitës rajonit të Zhupës, më 16 shtator 2018, kryeministri kishte theksuar se mbështet idenë mbi themelimin e komunës.

“Duhet të gjejmë zgjidhje të drejtë për boshnjakët që jetojnë në Zhupë. Së pari, që të bëhet destinacion ekologjik dhe turistik, enklavë bujqësore dhe që të mbështeten në këtë drejtim”, kishte premtuar Haradinaj duke shprehur besimin se Zhupa do të ketë komunë.

Para tij, banorëve të rajonit të Zhupës themelimin e komunës u kishte premtuar edhe kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, atëbotë nga posti i kryeministrit, sikur edhe kryeparlamentari Kadri Veseli. Këtë e kishin bërë gjatë tubimeve parazgjedhore për zgjedhjet lokale në tetor të vitit 2017, para banorëve të këtij rajoni të cilët në dy mandate kishin votuar për kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të komunës së Prizrenit.

Komuna e Reçanit do të formohet shumë shpejtë, kishte premtuar Veseli dhe meritat për këtë i kishte dhënë edhe Koalicionit Vakat, i cili, siç kishte deklaruar, jep kontribut të madh edhe në Qeverinë e Kosovës.

Përfaqësuesit politik të boshnjakëve në institucionet kosovare vazhdimisht u rikujtojnë autoriteteve kosovare premtimet e shpeshta që i kanë dhënë, me arsyetimin se rajoni i Zhupës i plotëson të gjitha kushtet për këtë. Deri më tani autoritetet kanë heshtuar dhe asgjë nuk është ndërmarrë në këtë drejtim.

Anëtari i ekipit negociator në Vjenë, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, prorektori i Universitetit të Prizrenit, Sadik Idrizi rikujton se atëbotë zhvilloheshin bisedimed mes palës serbe dhe kosovare dhe se sipas dokumentit të Ahtisaari-t, Qeveria e Kosovës është dashur që në 120 ditët në vijim të fillojë me konsultimet rreth formimit të komunave ku jetojnë komunitetet e tjera dhe se çështja e Reçanit dhe Vitomiricës është dashur të zgjidhet.

Zhupa në kohën e Mbretërisë së Jugosllavisë, nga viti 1918 deri më vitin 1941,njihej si Zhupa e Sredksës dhe paraqiste një tërësi administrative. Në ish Republikën Federative Popullore të Jugosllavisë, ajo kishte humbur këtë status dhe të gjitha vendbanimet që i takonin kishin marrë statusin e bashkësive lokale në komunën e Prizrenit.

Rajoni i Zhupës në aspektin gjeografik paraqet pitin mes Prizrenit dhe Brezovicës. Sipas të dhënave kadastrale, Zhupa përfshin sipërfaqen prej rreth 17.280 hekterë. Shumëkush e quan Zhupa e Prizrenit apo vetëm Zhupa, që përbëhet nga grupe vendbanimesh: Gornjasella, Mushnikova, Sredska, Drajçiq, Pllanjani, Reçani, Zhivinjani, Lubinja e Epërme, Lubinja e Poshtme, Nebregoshti, Manastirica, Llokvica, Struzha, Bogoshevca, Pouska dhe Jabllanica.

Veprimtaria tradicionale ekonomike e banorëve të këtij rajoni është blegortia që gjatë tërë shekullit XX ka stanguar. Ndërtimaria është po ashtu një veprimtari e rëndësishme. Në deceniet e fundit të shekullit të kaluar kanë filluar të zhvillohen ndërmarrjet e vogla në fushën e tregtisë, transportit, shërbimeve dhe hotelierisë. Ky rajon është i njohur me mumër të madh objektesh hoteliere, ku përgatitet ushqimi i cilësisë shumë të lartë. Shumica e restoranteve janë në fshatin Reçan.

Në gjashtë vitet e kaluara në rajonin e Zhupës kultivohet mjedra e Sharrit, e ka sipërfaqe të mbjellur edhe ma aroni dhe boronica. Përgjatë pjesës së madhe të rajonit të Zhupës shtrihet parku nacional “Shar”, Zhupa është e njohur për nga shumë bimë endemike dhe shtazë të rralla të egra, sikur rrëqebulli. Nganjëherë në Shar mund të haset edhe shqiponja.

Popullata në aspektin nacional është e përzier. Më në numër janë boshnjakët, rreth 90%, pastaj shqiptarët, serbët dhe të tjerët. Kjo llogaritet një ndër mjediset më të qeta të Kosovës. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë nsë Kosovës nga viti 2011, Zhupa ka mbi 12 mijë banorë. Janë regjistruar vetëm ata me qëndrim të përhershë në Kosovë. Po aq boshnjakë nga Zhupa janë anekënd botës. Në kërkim të punës, një numër i madh i banorëve të Zhupës ka shkuar drejt vendeve të Europës Perëndimore, si gastarbajterë, respektivisht për punë të përkoshme. Sot shpërngulen familje të tëra. Migrimi i heshtur, sidomos i të rinjve, nuk ka të ndaluar.

Sot pos përfaqësuesve politik të boshnjakëve pakkush është i interesuar për formimin e komunës së Reçanit. Ka edhe të tillë që thonë se Reçani do të bëhet komunë vetëm atëherë kur numri i shqiptarëve barazohet me numrin e boshnjakëve në Zhupë. Pasqyra demografike e Zhupës ndryshon nga dita në ditë. Popullata serbe që dalëngadalë po largohet nga Zhupa që nga vitet ’60-ta, me të madhe, e me çmime të larta, po i shesin pronat e veta.

Ndryshe, rajoni i Zhupës me infrastrukturën bashkëkohore po shndërrohet dalëngadalë në një mjedis të banuar sipas modelit të Europës. Problem më të madh paraqet ndërtimi, gjegjësisht rikonstruktimi i rrugës magjistrale Prizren-Prevallë, respektivisht pjesa e quajtur Gryka e Duvskas në gjatësi dy kilometra e gjysmë që paraqet rrezik për të gjithë ata që kalojnë nëpër grykën e Lumbardhit.

Radio Astra – Refik Kasi