Bond 25: Zbulohet titulli i filmit

Bond 25 mund të shtyhet përsëri, por filmi i ardhshëm më në fund mund të ketë një titull zyrtar.

Abonuesit e Production Weekly njoftuan se filmi i ardhshëm 007 do të xhirohet nën titullin ‘Shaterhand’.

Xhirimi i filmit do të fillojë në 6 prill në London’s Pinewood Studios para se të vazhdojë në Matera në Itali.

Titulli përshtatet me atë të zbuluar në raporte në gusht të vitit 2017. Raporti i njëjtë pretendonte se filmi i ri- i cili do të jetë paraqitja e fundit e Daniel Craig si spiun britanez- do të bazohet në romanin e vitit 2001 ‘Never Dream of Dying’ nga Raymond Benson.

Raportet gjithashtu sugjeruan se Bond mund të përballet me një keqbërës të verbër.

‘Never Dream of Dying’ tregon se Bond fillon një lidhje me Tylyn Mignonne, një yll filmi bashkëshorti i të cilës është i lidhur me The Union, një organizatë krimi mes serive të novelave 007.

Udhëtimi i filmit deri më tani ishte i zhurmshëm. Në nëntor të vitit 2018, Cary Joji Fukunga e zëvendësoi Danny Boyle si regjisor dhe rishkroi skenarin.

Përderisa qartazi hezitonin të zbulonin detaje, Fukunga konfirmoi një pikë tjetër të rëndësishme: filmi i ri do të sjellë të njëjtat probleme si më parë për Craig duke vazhduar problemet e prezentuara në Casino Royale.

Bond 25 do të dalë në 8 prill 2020.