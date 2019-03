‘Bohemian Rhapsody’ mund të ketë pjesë të dytë

Pas një suksesi të madh në Oscars muajin e kaluar, një vazhdim i filmit biografik ‘Bohemian Rhapsody’ të Queen mund të jetë duke ardhur.

Rudi Dolezal, drejtori i videove muzikore të Queen zbuloi lajmin në një intervistë rreth menaxherit të grupit Jim Beach. “Unë jam i sigurt se ai planifikon një pjesë të dytë të filmit që fillon me Live Aid”, zbuloi ai duke shtuar se projekti “projekti po diskutohet shumë në familjen Queen”. Brian May gjithashtu ka dhënë mundësinë e një pjese të dytë dhjetorin e vitit të kaluar duke thënë: “Unë mendoj se Live Aid është një pikë shumë e mirë për ta ndërprerë atë. Kush e di mund të ketë edhe pjesë të dytë”.

Pa marrë parasysh se Dolezal la të nënkuptojë vazhdimin e filmit, një burim i afërt me yllin e ‘Bohemian Rhapsody’ Rami Malek dhe mohon se ka ndonjë informacion për pjesën e dytë.

Në rast se ju ka ikur, dokumentari ‘The Show Must Go On:Queen + Adam Lambert do të dalë në prill.