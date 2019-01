Black Panther fiton çmimin kryesor në SAG

Filmi me superhero Black Panther ka fituar çmimin kryesor në Screen Actors Guild (SAGs).

Fituesi i vetëm britanez ishte Emily Blunt për performancën e saj në ‘A Quiet Place’.

Aktorja fitoi çmimin për aktoren më të mirë në rolin e dytë në filmin i cili ishte drejtuar dhe luajtur nga bashkëshorti i saj John Krasinski.

Ajo dukej e habitur gjatë kohës që po pranonte çmimin: “Unë do ta ndaj këtë ҫmim me bashkëshortin tim, John Krasinski, sepse e gjithë eksperienca ime e të bërit këtë film me ty ka ndikuar thellësisht në zemrën time. Ti je një prodhues filmash i jashtëzakonshëm”.