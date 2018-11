Bimët që pastrojnë ajrin

Me ftohjen e ajrit rritet edhe ndotja e ajrit. Andaj, më poshtë do të gjeni disa bimë që pastrojnë ajrin në shtëpitë e juaja.

1. Garden Mum

Në hulumtimin e NASA-s, kjo bimë ishte një kampion në pastrimin e ajrit, duke hequr amoniakun, benzenin, formaldehidin dhe xylenën nga ajri i brendshëm. Popullore dhe të lira, ato mund të mbillen jashtë pasi të përfundojnë lulëzimin.

2. Bima e marimangës

Bimët merimangë janë bimët më të lehta që rriten në shtëpi, duke i bërë ata një zgjedhje e shkëlqyer.

3. Dracaena

Ka më shumë se 40 lloje të ndryshme të bimëve Dracaena, duke e bërë të lehtë për të gjetur atë që është një përshtatje e përsosur për shtëpinë ose zyrën tuaj. Ata janë bimë me gjethe të gjata me gjethe të gjata e të gjata që shpesh janë të larmishme me vija të bardha, krem, ose të kuqe.

4. Fikus

Rriteni këtë bimë që kërkon pak mirëmbajtje, në dritë të ndritshme dhe indirekte. Megjithëse kjo bimë ka disa aftësi serioze për pastrimin e ajrit, mund të merret gjithashtu në pranverën e vonshme dhe të sillet në ambiente të mbyllura, kur temperaturat janë të ngrohta dhe shumë më të larta se ngrirja.

5. Zambakët e paqes

Bimët e zambakut të paqes janë relativisht të vogla në krahasim me shumë prej bimëve në këtë listë, por ato kanë disa aftësi të mëdha për pastrimin e ajrit. Lehtë për t’u rritur, këto bimë do të lulëzojnë për pjesën më të madhe të verës. Vetëm të jetë i vetëdijshëm se ato lule (si të gjitha lulet) kontribuojnë me disa ajër të disa polenave dhe lules, kështu që ju mund të dëshironi të shmangni një dhomë plot me to.

6. Boston Fern

Këto bimë preferojnë të pastrojnë ajrin nga një vend i freskët me lagështi të lartë dhe dritë indirekte. Ata janë relativisht të lehta për t’u rritur, por ata duhet të qëndrojnë të ujitura.

7. Gjuha vjehrrës

Kjo është një nga lulet më të vështira për të zhdukur. Megjithëse duhet të ujitet kohë pas kohe, përgjithësisht preferon kushtet më të thata dhe diell.

8. Bamboo Palm

Një superstar për filtrimin e formaldehidit, këto palma lulëzojnë në diell të plotë ose në dritë të ndritshme. Një pjesë e arsyes që ata mund të filtrojnë kaq shumë ajër është se ato mund të rriten të jenë mjaft të mëdha – aq i gjatë deri në 12 metra të lartë.

9. Aloe Vera

Përveç që është e lehtë për tu kujdesur, aloe bën disa përmirësime serioze shëndetësore. Gjethet e bimës përmbajnë një lëng të qartë plot me vitamina, enzime, aminoacide dhe komponime të tjera që kanë veti shëruese të plagëve, antibakteriale dhe anti-inflamatore.