Billboard me artikull për këngëtaren shqiptare Njomza Vitia

Mes shumë shqiptarëve që janë bërë të famshëm nëpër botë tashmë figuron edhe emri i artistes së re shqiptare, Njomza Vitia.

Njomza është një këngëtare dhe tekstshkruese nga Prishtina por që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo e ka filluar karrierën e saj muzikore qysh në moshën 14-vjeçare kur edhe kishte formuar grupin e saj të parë “Scarlet”.

Në fillimet e saj, ajo këndonte këngë “cover” ndërsa më vonë arriti të nënshkruante kontratë me labelin e reperit tashmë të ndjerë, Mac Miller. ‘Mixtape’ i saj i parë, “Gold Lion”, u publikua në ditëlindjen e saj të 19-të.

Në vitin 2015 ajo kishte publikuar një këngë solo të titulluar “Creatures of the Night” me produksionin e Mac Miller.

Së fundmi, këngëtarja ka lansuar edhe këngën dhe klipin e saj më të ri të quajtur “Lonely Nights” e për këtë gjë ka shkruar edhe faqja prestigjioze e muzikës Billboard.

“Në pamje të parë, Njomza shihet e ulur në dhomën e saj të ndenjës, kur papritur fiken dritat dhe dhoma transformohet në destinacion tropikal dhe romantik të parë në televizionin e saj. Në të vërtet, fantazia dhe realiteti ndërthuren ndërkohë që Njomza ikën nga rutina e saj e zakonshme ditore”, shkruhet në artikullin e Billboard.

Puna e saj e madhe dhe fakti që një faqe si Billboard i ka dedikuar një artikull dëshmon se Njomza është në rrugën e duhur drejt realizimit të ëndrrave të saj për të depërtuar në tregun ndërkombëtar.