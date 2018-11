Bie vlera e funtës

Funta ka rënë në tregti të ndryshueshme pasi raportet se marrëveshja për Brexit ishte afër ishin minimizuar nga zyrtarët britanez.

Downing Street tha se “çështjet bazike” ende mbetet të zgjidhen derisa negociuesit përpiqen ta sigurojnë një marëveshje mbi Brexit-in e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian (BE).

Funta ra gati 1% kundrejt dollarit në 1.286 dollarë, ndërsa kundrejt euros ishte 0.2% më ulët në 1.142 euro.

Analistët thonë se lëvizjet e funtës gjatë javës së ardhshme do të vareshin nga mënyra se si zhvillohen bisedimet për Brexit-in.

Funta fillimisht ra në tregtinë e hershme ndërmjet mospajtimeve në kabinet për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga BE, para rimëkëmbjes pas shpresës për një marrëveshje dhe pastaj rënies së sërishme meqë shpresat u minimizuan.

“Ndërsa disa zyrtarë evropian ende po tingëllojnë optimistë se një marrëveshje Mbretëri e Bashkuar – BE mund të arrihet në javët e ardhshme, tregu është bërë më skeptik,” tha Marc Chandler, strategu kryesor në Bannockburn Global Forex.

Kryeministrja May po përpiqet të mbledhë mbështetje nga ministrat e kabinetit për propozimin e saj për Brexit në kohë për një samit të shpresuar në Bruksel më vonë këtë muaj.

Të premten, ministri i transportit Jo Johnson u bë figura e fundit e qeverisë që u largua nga posti gjatë Brexit-it, duke thënë se Mbretëria e Bashkuar ishte “në prag të krizës më të madhe” që nga Lufta e Dytë Botërore.

Simon Derrick, shefi i hulumtimeve për valuta në Bankën e New York Mellon, i tha BBC-së se dobësia e funtës kundrejt dollarit ishte “qartazi e lidhur me pasiguri gjatë fundjavës”, por shtoi: “Të paktën gjysma e saj është lidhur me fuçinë e dollarit dhe pritjen që Rezerva Shtetërore do t`i rrisë normat e interesit në dhjetor.”

Edhe dollari i ringjallur e goditi euron, në 0.7% kundrejt valutës të hënën në 1.1251 dollarë, duke prekur më herët një 17 mujor të ulët.

Analisti i Monex Europe Bart Hordijk e fajësoi dobësinë e euros për “katër kalorësit apokaliptik” të Brexit-it, Italinë, rritjen më të ngadalshme dhe Bankën Qendrore Evropiane shumë të kujdesshme.”

Ai parasheh se euro mund të bjerë edhe më shumë kundrejt dollarit.

“Shenjat janë sigurisht të vështira për euron dhe një ndryshim drastik në sinjalizimin e politikës monetare, sjellja buxhetore e Italisë, shpresa makroekonomike apo Brexit-i është çka i duhet valutës për ta përmbysur këtë vrull,” tha ai.