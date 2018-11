Bernie Sanders dëshiron t`i rrisë pagat e sektorit privat

Senatori Bernie Sanders ka në plan të nxjerrë legjislacionin me titull “The Stop Walmart Act” të enjten, që ka për qëllim ngritjen e pagave në gjigantin e shtitjeve me pakicë. Walmart së bashku me Amazon, American Airlines dhe disa kompani të tjera të mëdha, e kanë zemëruar Sanders-in sepse thotë se ata nuk u paguajnë punëtorëve një pagë për të siguruar jetesën.

Sanders thekson se familja Walton, trashëgimtarët e themeluesit të Walmart dhe një nga familjet më të pasura në SHBA, kanë pasur rritje të pasurisë së tyre. Kompania fitoi 13 miliardë dollarë fitime vitin e kaluar, ndërsa punëtori mesatar paguhet vetëm 19,000 dollarë në vit.

Walmart, punëdhënësi më i madh i sektorit privat në vend, ka qenë prej kohësh objektivi i advokuesve të komunitetit, të cilët thonë se kjo i pakëson pagat dhe përfitimet. Kompania ngriti pagën e saj minimale në 11 dollarë në orë në shkurt dhe një herë u dha punëtorëve bonuse deri në 1.000 dollarë në prag të zvogëlimit të taksave republikane.

Walmart kundërshtuan të dëgjonin punëtorët e tyre dhe të investonin në trajnime, përfitime dhe paga.

“Ne kemi rritur pagat tona fillestare për më shumë se 50% në tre vitet e fundit, duke shtuar gjithashtu përfitime të reja si pushim me pagesë, trajnimin e avancuar të punës, pushim familjar me pagesë dhe kolegjin për 1 dollar në ditë”, tha kompania në një deklaratë. “Përveç kësaj, bashkëpunëtorët tanë vazhdojnë të fitojnë shpërblime tremujore në para të gatshme – më shumë se 625 milionë dollarë vetëm vitin e kaluar.”

Senatori i pavarur nga Vermonti nuk ka zbuluar detaje rreth faturës. Ai e paraqiti ligjin Stop BEZOS në shtator, në një përpjekje për të ushtruar presion mbi Amazon për t`i rritur pagat. Ky legjislacion bëri thirrje për vendosjen e një takse për kompanitë e mëdha të barabarta me vlerën e përfitimeve publike që marrin punëtorët e tyre.

Sanders tha se nëse punëdhënësit paguajnë një pagë për mbijetesë, taksapaguesit do të kursenin 150 miliardë dollarë në vit për programet e asistencës qeveritare, duke përfshirë kupona ushqimor, Medicaid dhe strehim publik. Përsëri, ai vuri në pah se themeluesi i Amazon-it, Jeff Bezos është ndër njerëzit më të pasur në botë.

Disa javë më vonë, Amazon njoftoi se do të rrisë pagën e vet minimale në 15 dollarë në orë për të gjithë punonjësit amerikanë, duke filluar nga 1 nëntori. Por gjithashtu tha se do të frenojë programin e shpërblimit dhe bursën e saj, megjithëse pohon se punëtorët do të fitojnë më shumë nën sistem i ri.

Sanders u bashkua me përfaqësuesin demokrat të Kalifornisë, Ro Khanna në të dy rastet.

Sanders ka thënë gjithashtu se ka në plan ta rifusë një projektligj në janar duke kërkuar rritje të pagës minimale shtetërore nga 7.25 dollarë në orë në 15 dollarë në orë.