Ben Affleck largohet nga Batman

Ben Affleck është larguar nga Batman, muaj pas spekulimesh.

Pavarësisht rolit të tij në Batman v Superman: Dawn of Justice dhe Justice League, filmi i ardhshëm i Batman i cili do të dalë në vitin 2021 është duke kërkuar një aktor që do ta luajë rolin kryesor.

Bazuar në Deadline, filmi është vendosur të dalë më 25 qershor të vitit 2021 dhe thuhet se do të bëhet fjalë për një Bruce Wayne të ri.

Affleck në fillim u pajtua të drejtojë, shkruajë dhe aktrojë në film por u largua nga roli i regjisorit në vitin 2017 dhe u zëvendësua nga Matt Reeves.

Në një deklaratë të asaj kohe, Reeves kishte thënë: “Unë e kam dashur historinë e Batman qysh kur kam qenë fëmijë. Ai është një personazh ikonë dhe shumë bindës. “Ndihem i nderuar dhe emocionuar që do të punoj me Warner Bros për të sjellë një version epik dhe emocionues të Caped Crusader në skenë.”

Affleck i ka konfirmuar thashethemet e largimit të tij nga roli. Ai shpërndau artikullin e Deadline që thoshte se ai po ia linte pishtarin gjeneratës së re të Bruce Wayne. Jam shumë i emocionuar ta shoh Batman në verë të vitit 2021.

Është e paqartë nëse Affleck planifikon të kthehet në rolin e tij ndonjëherë. Sipas IMDb, në film do të luajnë Joe Manganiello, JK Simmons dhe Jeremy Irons. Ende nuk dihet se kush do ta zëvendësojë Affleck.