BE kërkon luftë më të madhe kundër lajmeve të rreme

Bashkimi Europian ka nxitur gjigantët e internetit në SHBA dhe firmat reklamuese të luftojnë më shumë kundër kampanjave dezinformuese para zgjedhjeve të BE-së në maj apo normave të rrezikut.

Komisioni Europian tha se Google, Facebook, Twitter, Mozilla dhe grupet reklamuese kanë bërë “një lloj progresi” në realizimin e premtimeve të tyre për të luftuar lajmet e rreme duke larguar llogaritë e rreme dhe duke frenuar faqet e dyshimta.

Megjithatë “ritmi i progresit duhet të jetë më i shpejtë”, tha Julian King komisioneri i sigurisë së BE, vetëm katër muaj para zgjedhjeve të Parlamentit të ri Europian.

“Nuk mund ta përballojmë të zgjohemi ditën pas zgjedhjeve dhe të zbulojmë se kemi mundur dhe është dashur të bëjmë më shumë”, tha ai në një konferencë për shtyp në Bruksel.

Komisioni shtoi se “duhen veprime të mëtutjeshme për të siguruar transparencën e plotë të reklamave politike” nga fillimi i kampanjës zgjedhore në vendet anëtare të BE-së. Komisioni u bëri thirrje platformave t’u jepnin qasje hulumtuesve europianë në të dhënat e tyre dhe të bashkëpunonin me vendet anëtare përmes Rapid Alert System i cili do t’i lejojë anëtarët të shpërndajnë të dhëna dhe analiza rreth kampanjave propaganduese dhe do të promovojë komunikimet objektive rreth vlerave dhe politikave.

Mariya Gabriel, komisionerja për ekonomi dhe shoqëri digjitale, tha se anëtarët e internetit duhet të shtonin monitorimin dhe raportimin e tyre duke rritur edhe bashkëpunimin me kontrolluesit e fakteve dhe hulumtuesit.