Bateria e këtij telefoni mund të zgjasë një javë

Doogee S80 i përket një kategorie të vogël të telefonëve kinezë me bateri tepër të mëdha. Ky element është ndërtuar me një bateri prej 10, 080 mAh që krahasuar me produktet më të shitura të Android tani vijnë me bateri prej 3000 deri në 4000 mAh. Doogee pohon se bateria do të zgjasë për 76 orë nëse luhen video vazhdimisht, 136 orë me kohë të bisedës dhe 1308 orë në gjendje pasive.

Nëse ndonjëherë keni dëshiruar që prodhuesit e telefonave të mos përqendrohen më te hollësia e telefonit por të vënë bateri më të mëdha në pajisjet e tyre, S80 e ofron këtë mundësi. Ai peshon 398 gramë dhe është 21.2 mm i trashë- gati sa tre iPhone 8s.

Ai ka një vend për një antenë marrëse dhënëse dhe një buton “push-to-talk” si dhe është vlerësuar me IP68 dhe IP69K mbrojtje të mjedisit.Duke i shtuar edhe jetëgjatësinë e baterisë, ky është një telefon i projektuar për t’u marrë në ngjitjet shumëditore në mal apo për t’u përdorur në vendet e ndërtimit dhe jo në një kafene me wifi të mirë.

Është një tipar shumë i mirë që këtë telefon duhet ta mbushësh rrallë, pasi që kapaku i gomës që mbulon hapësirën për USB në telefon është shumë bezdisës. Çuditërisht, mund të mbushet edhe wireless, që është një mundësi e mirëpritur, edhepse e ngadaltë.