Bashkohen Fairfax dhe Nine Entertainment

Fairfax e Australisë ka marrë dritën e gjelbër nga aksionerët e saj për t’u bashkuar me rrjetin televiziv Nine Entertainment në një tronditje masive të industrisë mediatike të vendit.Aksionerët e Fairfax-it dhanë mbështetje “të madhe” për bashkuesin shumë miliardë dollarësh.

Marrëveshja ishte e mundur pasi Australia i zbuti ligjet e pronësisë së mediave vitin e kaluar.

Biznesi i ri do të quhet Nine, duke humbur emrin e mirënjohur Fairfax.

Kryetari i Fairfax Nick Falloon tha se ndryshimi pritej të zbatohej më 7 dhjetor, nëse miratohet nga gjykata.

Marrëveshja arrihet mes rrjetit televiziv të Nine, një nga gazetat më të mëdha në vend dhe Fairfax-it, duke përfshirë The Sydney Morning Herald, The Age të Melbourne-it dhe The Australian Financial Review.

Ajo gjithashtu përfshin shumë asete radioje dhe digjitale të Fairfax-it, duke përfshirë faqet e lajmeve në qytete të tjera dhe listën e pronave të biznesit Domain.

“Konsolidimi i medias siguron potencial të rëndësishëm duke shtyrë shkallën e rritur të audiencës dhe inventarin e marketingut të rritet”, tha Falloon në një deklaratë.

Deri në ndryshimin e ligjit të vitit të kaluar, pronarëve u ishte ndaluar të posedonin gazeta, radio dhe stacione televizive në të njëjtin qytet – një rregull i projektuar për të mbrojtur diversitetin e medias.

Fairfax, e cila u themelua në 1841, ka pasur telashe financiare në vitet e fundit për shkak të rënies së të ardhurave.

Shumë punonjës të tanishëm dhe të mëparshëm të Fairfax-it më parë kishin shprehur pikëllim për marrëveshjen, me disa shqetësime nëse do të kompromentonte gazetarinë e së ardhmes.

Shefi ekzekutiv i Fairfax-it Greg Hywood tha të hënën: “Megjithëse është fundi i një epoke për identitetin e korporatës Fairfax, pavarësia është e palëvizshme në zemër të redaksive tona dhe vazhdon në të ardhmen përmes gazetarëve tanë”.