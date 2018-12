Barack Obama, i veshur si babadimër, befason fëmijët e sëmurë

Ish-presidenti, Barack Obama, kaloi pasditen e së mërkurës duke vizituar Spitalin Kombëtar të Fëmijëve në Uashingtonin veriperëndimor, ku u dorëzoi dhurata pacientëve të vegjël ndërsa mbante një kapelë të babadimrit.

Sipas një deklarate nga Zyra e Presidentit Barack Obama, presidenti i 44-të, “përshëndeti pacientët në dhomat e tyre dhe ndaloi në disa dhoma të lojërave”.

Filmimet e shpërndara nga spitali në Twitter shfaqin një turmë të ngazëllyer që këndon këngë Krishtlindjesh dhe brohorit për Obama-n ndërsa ai ec përgjatë koridorit me një kapelë klasike babadimri, një xhemper ngjyrë hiri dhe me një thes të kuq gjigjant të mbuluar nga flokë dëbore.

Gjatë vizitës, Obama u dorëzoi secilit prej fëmijëve dhurata të Krishtlindjeve përfshirë enigma, vetura të vogla, vetura me kontroll dhe llak për thonj me xixa. Ai gjithashtu dhuroi përqafime dhe madje e theu edhe rregullën e tij të “nuk bëj selfie” për t’u fotografuar me fansat e emocionuar.

“Faleminderit @BarackObama që e bëre ditën e pacientëve tanë shumë më të ndritur”, u tha në postimin e spitalit në Twitter. “Befasia juaj na ngrohu koridoret dhe solli buzëqeshje në fytyrat e të gjithëve! Pacientëve tanë u pëlqeu shumë shoqërimi me ju… dhe dhuratat tuaja!”

Pas vizitës, ish-presidenti iu përgjigj postimit të spitalit duke thënë: “Urime Krishtlindjet dhe pushime të këndshme për fëmijët, familjet dhe stafin e jashtëzakonshëm në Spitalin Kombëtar të Fëmijëve”.

Para se të largohej nga spitali, Obama ndaloi që t’i falenderonte anëtarët e stafit dhe siç thuhet inçizoi një mesazh vizual që do të luhet në sistemin e brendshëm televiziv të spitalit për të gjithë ata që e humbën vizitën e Obama-s.