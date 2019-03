Bafta TV Awards: “Killing Eve” udhëheq nominimet

Thrilleri i BBC-së “Killing Eve” udhëheq nominimet për çmimet Bafta të këtij viti dhe të dy yjet e saj, Sandra Oh dhe Jodie Come, garojnë për çmimin për aktoren më të mirë.

Seriali ka marrë 14 nominime për çmimet kryesore dhe Bafta TV Craft Awards, të cilat u shpallën së bashku.

Drama e Hugh Grant, “A Very English Scandal”, ka dymbëdhjetë nominime.

Ndërsa ylli i “Bodyguard”, Keely Hawes do të përballet me Comer dhe Oh për çmimin për aktoren më të mirë- por nuk kishte vend për kolegun e saj Richard Madden në nominimet për aktorin më të mirë. Kjo është një befasi pasi që ai e fitoi një Golden Globe për aktorin më të mirë në janar.

“Bodyguard” dhe “Killing Eve” do të garojnë për serialin më të mirë dramë, së bashku me “Save Me”.

Hawes garon për dy trofe pasi që është dominuar për aktorin më të mirë në rol dytësor për “Mrs Wilso”

Grant gjithashtu është një nga të nominuarit për aktorin më të mirë për rolin e tij si Jeremy Thorpe në “A Very English Scandal”. Kolegu i tij Ben Whishaw garon për aktorin më të mirë në rol dytësor.