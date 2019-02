Atmosferën para dialogut po e tendos retorika politike

Njohësi i zhvillimeve në Kosovë, Artan Muhaxheri e sheh deklaratën e kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi se mund të vijë deri te destabilizimi i situatës në Kosovë nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare, gjithpërfshirëse në marrëdhëniet me Serbinë, si “një lloj kërcënimi diplomatik”.

“Raportet në mes Kosovës dhe Serbisë janë jashtëzakonisht komplekse dhe kanë ndikim të madh në Ballkan, pra si në aspektin pozitiv ashtu edhe negativ. Prandaj, edhe pesha politike është shumë e madhe. Ka mundësi që nëse nuk arrihet një marrëveshje finale, atëherë forcat të cilave u intereson destabilizimi, që në radhe të parë dirigjohen nga Rusia, ta shfrytëzojnë vakuumin dhe të ndikojnë negativisht në proceset politike dhe sociale”, ka deklaruar Muhaxheri për Radio Europa e Lirë.

Se situata e sigurisë edhe në Kosovë është e brishtë konsideron edhe Lutfi Haziri, nënkryetari i partisë opozitare – Lidhjes Demokratike të Kosovës.

“Tirana po vlon nga një sindromë e re që e ka prekur opozitën atje, protestat dhe pakënaqësitë sociale. Beogradi, po ashtu, opozita po provon që pakënaqësitët’i zgjedh në rrugë përmes protestave. Kemi një heshtje nderi ndoshta mortore nga opozitat në Maqedoni karshi suksesit të kryeministrit Zoran Zaev në arritjen e marrëveshjes me Greqinë. Por, pakënaqësitë janë gjithandej, pa përmendur Bosnjë e Hercegovinën, dhe gjendjen qe kemi në Prishtinë”, thotë Haziri duke shtuar se do të ishte e pafalshme nëse vjen deri te dhuna.

Lidhur me situatën e sigurisë në Kosovë, komandanti i KFOR-it, Lorenzo D’Adario ka deklaruar se aktualisht nuk ka indikacione se do të mund të vinte tek ndonjë incident, por se “retorika e dhunës” do të mund të çonte drejt incidenteve ndëretnike në Kosovë.

“Por, jam i shqetësuar me deklaratat që vijnë nga të dy palët. Retorika të tilla mund të krijojnë një atmosferë të tensionuar kur incidentet më të vogla mund të shndërrohen në të mëdha. Detyra jonë është që të sigurojmë një atmosferë të sigurtë për të gjithë. Ne jemi në dijeni për deklaratat e dy palëve por ne flasim me të gjithë, serbët dhe shqiptarët. Ne jemi në kontakt me strukturat qendrore dhe lokale të Kosovës. Ne shpesh kemi trajnime nëpër të gjitha pjesët e Kosovës sepse duam të jemi gati”, ka thënë D’Adario për të përditshmen beogradase “Politika”.

Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideron se realizimi i çfarëdo ideje rreth përkufizimit, si pjesë e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë do të ishte fatale për Kosovën, meqë do të mund të sjellte pasoja tregjike, jo vetëm për popullin e Kosovës por edhe për rajonin. Megjithatë, kjo parti nuk dëshiron të jetë pjesë e ekipit për dialog të Qeverisë, duke shprehur edhe qëndrimin se Platforma që pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës, nuk e pengon kryetarin Hashim Thaçi që të bisedojë me Serbinë rreth kufijve eventual të Kosovës.

Javëve të fundit edhe shtypi kosovar edhe ai serb kanë publikuar spekulimet e burimeve të jashtme por edhe atyre lokale rreth përmbajtjes së marrëveshjes rreth të cilës tashmë kinse janë dakorduar, madje edhe e kanë nënshkruar, kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić.

Në këtë kontekst, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes, Albin Kurti e ka akuzuar kryetarin Thaçi se po bën pazare me Kosovën.

“Opsione për Kosovën, sa të duash. Me 13 pika, me 16, me 17, me 22 pika! Sepse i ashtuquajturi president i Kosovës e ka vënë shtetin tonë në pazar dhe po thotë se u bë aksham”, ka shkruar Kurti.

Kurti e ka akuzuar Thaçin se dëshiron ta çmontojë Kosovë të cilën ose do ta dhuronte ose do ta shiste pjesë pjesë.

“Dikujt Trepçën, tjetërkujt Ujmanin, me përqindje KEK-un, Mitrovicën ta bëjë Bërçko, kishat e manastiret ortodokse Hilandar, dhe, statuse speciale gjithandej diku 35 e diku 99 vjet. Çka i bie kjo, si Bosnja, si Palestina apo si Hong Kongu? Paj, të trija këto. Ama në fund të dialogut na vjen njohja, thotë edhe qeveria porsi ai – pra, do të njihet ajo që mbetet nga Kosova, ndërkohë që e kanë pranuar mosnjohjen e Serbisë. Këta njerëz edhe pavarësinë ta varin”, ka shkruar Kurti.

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić donjë zgjidhje ose ndonjë marrëveshje për zgjidhjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

“Nuk ka harta, nuk ka asgjë, sepse ne nuk po bisedojmë. Çfarë 17 pika, nuk ka asnjë pike. Ata që pretendojnë këtë, duan ta ndajnë Serbinë në 17 pjesë. Mos u merakosni, unë do të përkujdesem për popullin tonë në Kosovë, por nuk do të premtoj gjithçka, sepse të tjerët kanë premtuar dhe kaherë i kanë humbur të gjitha. Do t’i mbrojmë njerëzit tanë, por le të mendojmë për jetën”, tha Vučić.

Nga ana tjetër, zëvendës-kryeministri Enver Hoxhaj, në një intervistë për gazetën austriake “Der Standard” ka deklaruar se para nënshkrimit të marrëveshjes përfundimtare me Serbinë duhet të ekzistojë garanca se Kosova do të bëhet anëtare fuqiplotë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB).

Duke iu referuar deklaratës së fundit të kancelarit austriak, Sebestian Kurtz në takimin me presidentin amerikan, Donal Trump, se nuk ka asgjë kundër ndryshimit të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, Hoxhaj ka theksuar se ndryshimi i kufijve është vijë e kuqe për Kosovën por “nëse ne dialogojmë si duhet, në mars, prill dhe maj, atëherë në mesin e vitit mund të arrihet marrëveshja”.

Ndryshe, Bekim Çollaku, këshilltar i kryetarit Hashim Thaci, ka deklaruar se marrëveshja për korrigjimin e kufijve do të jetë e balancuar, duke theksuar se prekja eventuale në kufij do të jetë si brenda Serbisë ashtu edhe brenda Kosovës.

KosovaLive- Violeta Oroshi Berishaj