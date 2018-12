Artistja krijon skulpturën që vë në pah fiksimin pas telefonave

Fiksimi ynë me teknologjinë po del jashtë kontrollit dhe kjo ndonjëherë ndikon në marrëdhënien tonë me njerëzit e dashur. Kjo largësi mes njerëzve shpeshherë mund të shëndrrohet në frymëzim për artistët modernë.

Festivali i Dritave në Amsterdam është një nga festivalet më të mëdha të dritave në Europë, i mbajtur për çdo vit që nga 2012-ta.

Gjatë periudhës së dimrit, artistë nga e gjithë bota marrin pjesë në këtë festival duke krijuar ekspozita të veçanta të dritave që inspirojnë dhe vetëdijësojnë edhe vizitorët edhe artistët e tjerë.

Gali May Lucas është një artiste nga Britania dhe një nga pjesëmarrëset në festival. Këtë vit, së bashku me skulptoren Karoline Hinz, ajo krijoi një varg statujash që tregonin njerëz të përqendruar në telefonat e tyre me një dritë të ngrohtë që ndriçon fytyrat e tyre. Vepra u quajt “Absorbuar nga drita”.

Artistja tha se donte të krijonte diçka ku secili mund të gjente veten. “Duke shkuar me biçikletë në punë, shoh njerëz të humbur në dritën e telefonit të tyre. Në ulëset e parqeve, në tramvaj, në restorante- askush nuk flet me njëri tjetrin më”.

“Drita e bardhë dhe zhurma janë pak të frikshme kur i shikon nga një këndvështrim- dhe kjo do të vihet në pah fuqishëm në veprën e përfunduar”, thotë Gali.

Nëse jeni tani në Amsterdam, mund ta shihni këtë vepër drejtpërdrejt muzeut Hermitage.