Arsyeja e çuditshme pse Tom Cruise u largua nga franchise

Tom Cruise nuk do të kthehet në frachise Jack Reacher.

Romanet popullore do të përshtaten në një seri televizive, por autori tha se Cruise nuk do të përsërisë rolin e tij, sepse ai nuk ka “dukje” e karakterit.

Lee Child, autor i romaneve të krimit, i tha BBC Radio se po punon në një rikrijim të vogël televiziv, por aktori, i cili portretizoi karakterin titullar në filmin e vitit Jack Reacher dhe pjesën e dytë Jack Reacher: Never Go Back, nuk do të kthehet. Reacher u përshkrua në romane si një 195cm, por Cruise është 170cm.

“Cruise, për të gjithë talentin e tij, nuk kishte atë dukje,” tha Child për BBC Radio.

Autori tha se “me të vërtetë e pëlqeu” duke punuar me Mission: Impossible por donte të përshtatej me karakterin.

“Në fund të fundit, lexuesit kanë të drejtë“, tha ai. “Madhësia e Reacher është me të vërtetë, me të vërtetë e rëndësishme dhe është një komponent i madh se kush është ai”.

“Ideja është se kur Reacher hyn në një dhomë, ju jeni të gjithë pak nervoz dhe Cruise, për të gjithë talentin e tij, nuk e kishte atë pamje”,vazhdoi ai.

Child tha se vendosi që “nuk do të ketë më shumë filma me Tom Cruise”, por në vend të kësaj një seri televizive “me një aktor krejtësisht të ri”.