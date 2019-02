Ariana Grande heq dorë nga performimi në Grammy Awards

Ariana Grande thuhet se ka hequr dorë nga performimi në ceremoninë e Grammy Awards pas grindjes me producentët e shfaqjes.

Këngëtarja është shfaqur në postera në gjithë Amerikës duke promovuar Grammy Awards, e cila do të mbahet me 10 shkurt.

Burimet kanë thënë se Grande mund të mos marrë pjesë fare në ceremoni pasi ajo u ndje “e poshtëruar” nga producentët të cilët fillimisht refuzuan ta lejojnë atë të këndojë këngën e saj të re “7 Rings” nga albumi i saj i ardhshëm Thank U, Next.

Pasi që erdhën në kompromis-duke e lejuar Grande të performojë këtë këngë- 25 vjeçarja anuloi tërë performancën mbasi që producentët deshën t’ia caktonin këngën e dytë që do të performonte.

Grande është nominuar në dy kategori kryesore të Grammy, duke përfshirë Best Pop Vocal Performance për këngën e saj “God is a Woman” dhe Best Pop Vocal Album për “Sweetener”.

Ndodhia ngjason shumë me atë të vitit të kaluar të Lorde, e cila u largua nga performimi i saj në Grammy mbasi që producentët nuk e lejuan të këndojë një këngë nga albumi i saj i dytë Melodrama.