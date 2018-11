Apple nuk do të bëjë më përditësime të softverit për iPhone 5

Apple e ka shtuar iPhone 5, i cili ka dalë në treg në vitin 2013, në listën e produkteve “të qëmotshme dhe të vjetruara” për SHBA.

Kjo do të thotë që Apple nuk do ta riparojë më hardverin për iPhone 5. Pronarët e iPhone 5 me pajisje të prishura, aksidentalisht apo thjesht nga vjetrësia, do të duhet ta blejnë një model më të ri.

Apple i përshkruan produktet e qëmotshme si “ato që nuk janë prodhuar qe më shumë se 5 vite apo më pak se 7 vite.” Sa për “të vjetruara”, ky është klasifikim për produktet që kanë ndaluar së prodhuari 7 vjet më parë. iPhone 5 ende nuk është aq i vjetër.

Apple nuk shet pasardhës të iPhone 5-shit që kanë ekrane 4 inç, duke përfshirë iPhone 5C, iPhone 5S dhe iPhone SE. Edhe këta do të duhet të blihen të përdorur nëse dikush dëshiron një telefon të tillë.