Apple heq dorë nga produkti AirPower

Duke ndërmarrë një hap të pazakonshëm për kompaninë, Apple ka hequr dorë nga një produkt pasi që nuk mund ta bënte të funksiononte në mënyrën e duhur.

AirPower, i shpallur në vitin 2017, supozohej të ishte në gjendje të mbushte shumë pajisje pa pasur nevojë të kyçeshin në prizë. Por siç thuhet, inxhinierët e firmës nuk mund ta ndalonin ngrohjen e tepërt të pajisjes.

“Pas shumë përpjekjeve, kemi ardhur në përfundim që AirPower nuk do t’i përmbushë standardet tona të larta andaj e kemi anuluar projektin”, u tha nga kompania e cila nuk dha detaje të mëtutjeshme.

Megjithatë, thashethemet rreth problemeve me produktin kanë qarkulluar që nga shpallja e pajisjes në shtator të vitit 2017. Atë kohë, Apple kishte thënë se do të lansohej për publikun dikur në vitin 2018 duke premtuar “një zgjidhje për mbushje me wireless”.

Dan Riccio, kryesuesi i inxhinierisë së harduerit të Apple, tha se:

“U kërkojmë falje atyre konsumatorëve që po e prisnin këtë lansim. Ne vazhdojmë të besojmë se wireless është e ardhmja dhe jemi të përkushtuar që ta shtyjmë atë përpara”.

Produkti i anuluar mund të ndikojë në shitjen e kufjeve me wireless, Airpods, të cilat u promovuan dhe u shitën me premtimin se do të mbusheshin përmes AirPower.

Rivalët e Apple, si Huawei dhe Samsung, tashmë kanë lansuar produktet që mund të mbushin pajisjet e tyre me wireless.