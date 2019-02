Anulohet ceremonia hapëse e filmit të Neeson pas komentit racist

Ceremonia e hapjes së filmit të fundit të Liam Neeson është anuluar pas komenteve të tij se dikur ai dëshironte të vriste çdo zezak që shihte, pasi një shoqe e tij ishte dhunuar.

Raportuesit u njoftuan se ngjarja ishte anuluar, dy orë para kohës së caktuar për mbajtjen së tij.

Neeson ka mohuar se është racist, por deklaratat e tij të publikuara nga The Independent të hënën shkaktuan reagim të madh.

Organizatorët e ngjarjes së tepihut të kuq thanë se nuk do të ketë fotograf ose intervista.

Por çfarë tha Neeson në të vërtetë?

Ai ishte duke folur në promovimin e filmit të tij më të ri ‘Cold Pursuit’, një film që temë kryesore ka hakmarrjen.

Ai tha se dhunimi i supozuar kishte ndodhur shumë kohë më parë dhe se ai e kuptoi pasi ishte kthyer nga një udhëtim jashtë vendit. Aktori vazhdoi tregimin duke përdorur gjuhë ofenduese ndaj sulmuesit.

Ai tha: “Ajo e përballoi situatën e dhunimit në një mënyrë të jashtëzakonshme.

“Por reagimi im i menjëhershëm ishte… a e di kush është? Jo. Çfarë ngjyre të syve kishte? Ajo tha se ishte i zi.

“Dhe unë endesha lart e poshtë duke shpresuar që dikush do më ofrohej- tani ndihem i turpëruar ta them këtë-dhe e bëra këtë për një javë, duke shpresuar se ndonjë ‘maskara i zi’ do të dalë nga një kafene dhe të më thoshte diçka, më kupton? Në mënyrë që unë ta mbysja”.