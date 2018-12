Angelina Jolie lë të kuptojë se do përfshihet në politikë

Aktorja hollivudiane, Angelina Jolie, ka lënë të kuptohet se ajo po konsideron të hyjë në politikë në të ardhmen.

Në një intervistë për programin e BBC Today, ajo tha se ajo do ta kishte hedhur poshtë këtë 20 vjet më parë, por tani do të shkonte atje ku është e nevojshme.

Jolie, e cili është një lajmëtare e posaçme në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, ishte mysafire në programin e të premtes.

Ajo është një aktiviste në një sërë çështjesh, duke përfshirë refugjatët dhe dhunën seksuale.

Në një intervistë të gjerë me prezantuesen Justin Webb, ajo diskutoi politikën amerikane, mediat sociale, dhunën seksuale dhe krizën globale të refugjatëve.

Kur u pyetën nëse ajo do të konsideronte të përfshihej në politikë, ajo tha: “Nëse do të më kishit pyetur 20 vjet më parë, unë do të qaja … Gjithmonë them që do të shkoj ku jam e nevojshme, nuk e di nëse unë jam e aftë për politikë … por pastaj unë gjithashtu kam bërë shaka se unë nuk e di nëse kam një skelet të mbetur në dollapin tim “.

“Unë jam gjithashtu në gjendje të punoj me qeveritë dhe jam gjithashtu në gjendje të punoj me ushtarakë, kështu që unë rri në një vend shumë interesant për të qenë në gjendje të bëj shumë”.

Ajo shtoi se “tani për tani”, ajo do të heshtë.

Kur Webb sugjeroi se do të thoshte se mund të ishte në listën e 30 deri në 40 demokratë që konkurronin për emërimin si presidente, ajo nuk tha jo, duke iu përgjigjur “faleminderit“.