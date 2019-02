Analistët: Taksat në fuqi, për shkak të interesave personale

Ishte paralajmëruar se shumë shpejtë kryetari i Kuvendi të Kosovës, Kadri Veseli do ta mbledhë kryesinë e parlamentit, në mënyrë që të caktohet seanca në të cilën deputetët do të votojnë për platformën për dialog me Serbinë. Plaftormën për dialog, të cilën e ka përgatitur ekipi qeveritar, nuk po e pranojnë dy partitë e opozitës – Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Lëvizje Vetëvendosje.

Besa Gaxheri, deputete e LDK-së ka deklaruar se platforma ende nuk është shqyrtuar në kryesinë e partisë së saj, por platformën e ka vlerësuar kundërkushtetuese, sikur edhe Ligjin mbi dialogun që tash së voni është miratuar në Kuvendin e Kosovës.

“Këto janë akte kundërkushtetuese sepse ne e kemi Kushtetutën, e cila obligon institucionet e caktuara për veprimet e caktuara, sepse kur bëhet fjalë për territorin është Kuvendi dhe nuk munden me ligj t’ia bartin askujt aktet kushtetuese”, ka thënë Gaxheri.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Xhelal Sveçlaa, ka deklaruar për të përditshmen “Zëri” se platforma nuk i përfaqëson interesat e Kosovës dhe si e tillë është e papranueshme. Shvecla thotë se është e papranueshme edhe ajo se ekipi i dialogut i Qeverisë ia ka hapur rrugën Hashim Thaçit që të jetë pjesë e dialogut.

“Është e papranueshme sepse as Ligji për Dijalog e as kjo platformë nuk ia ndalojnë presidentit të diskutojë për territorin e Kosovës dhe vetëm e konfirmon deklarimin tonë që ky grup negociator është themeluar për t’ia hapur rrugën Hashim Thaçit në këtë proces”, ka thënë Sveçla.

Analistët kosovarë konsiderojnë se do të ishte mirë që Kosova në procesin e dialogut të jetë unikë dhe të arrihet koncenzusi mes partive të pozitës dhe të opozitës rreth platformës për dialog, në mënyrë që në dialogun në Bruksel të hyhet më të sigurtë e jo vetëm me një përfaqësues të institucioneve, që ngjall dyshime në opinionin publik.

Në pritje të caktimit të seancës së Kuvendit, ku në rend dite do të gjendej votimi për platformën për dialog me Serbinë, shtrohet edhe pyetja se kur do të vazhdojë dialogu në Bruksel.

Pengesa kryesore për vazhdimin e dialogut është vendimi mbi vënien e taksave në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, gjegjësisht kushtëzimi i Beogradit zyrtar, se dialogu mund të vazhdojë vetëm kur të tërhiqet ky vendim.

Tërheqjen apo pezullimin e taksave po e kërkojnë edhe Bashkimi Europian (BE) e sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), në mënyrë që t’i jepet rasti vazhdimit të dialogut për arritjen e marrëveshjes përfundimtare, gjithpërfshirëse, ligjërisht obligative mes Kosovës dhe Serbisë. Mirëpo, kokëfortësia e kryeministrit, Ramush Haradinaj, i cili porositë se taksat në importin e produkteve serve do të hiqen atëherë kur Serbia ta ketë pranuar Kosovën, për pasojë ka acarimin e përditshëm të raporteve të partnerëve kryesorë të koalicionit, kreyministrit Haradinaj (i cili ka mbështetjen e Nismës Socialdemokrate të Fatmir Limajt) dhe Kadri Veselit, liderit të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe kryetarit të Kuvendit të Kosovës.

Deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu i bëri thirrje kryeministrit Haradinaj që të ndërmarrë diç lidhur me taksat në porduktet serbe, ashtu që nga SHBA-të të mos e marrë edhe letrën e tretë që do të përmbante kritika edhe më të ashpra në llogari të institucioneve të Kosovës, meqë nuk i janë përgjigjur pozitivisht propozimit që taksa në produktet serbe të pezullohen përkohësisht.

“Nëse e shikojmë në aspektin strategjik dhe ngjarjeve të fundit, brenda një muaji kemi dy letra të Donald Trumpit ndaj Kosovës dhe është çështje që duhet të reflektohet. Nuk do të duhet të pasohej letra e tretë. Ne duhet ta ruajmë këtë partneritet pasi e kemi një kaluar të vështirë dhe fal partneritetit kemi arritur lirinë”, ka thënë Haxhiu.

Sidoqoftë, Haxhiu konsidero se ka mospajtim, por jo edhe krizë përbrenda kaolicionit qeverisës.

Në emisionin “Rubikon” në televizionin Kohavisioni, ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri dhe Pal Lekaj, ministër i Infrastrukturës, në një debat dinamik edhe njëherë kanë paraqitur qëndrime tërësisht të ndryshme lidhur me anulimin apo pezullimin eventual të vendimit mbi taksat në importin e produkteve serbe. Ministri Tahiri ka deklaruar që Qeverisë së Kosovës, pjesë e së cilës është edhe ai, po i zbhet mbështetja e SHBA-ve për shkak të vendimit rreth taksës, duke theksuar se Kosova është në mesin e tre shteteve të cilave administrata amerikane u ka shkurtuar fondet dhe mbështetjen.

“Nëse s’hiqet taksa, duhet të dimë që do të prishen relacione me SHBA-në. Duhet të vendosim a duam ta mbajmë taksën e të prishim relacionet a të shkojmë në drejtim tjetër. S’e duam këtë, por besoj të ecim drejt një pike të përbashkët. S’mundemi të paragjykojmë, se a do të ketë zgjedhje… apo çka (do të ndodh)…”, ka thënë Tahiri.

Pal Lekaj është përgjigjur se, nëse do të ketë zgjedhjet, taksat do të mbeten në fuqi. Edhe Besnik Tahiri, po ashtu nga Aleanca për të Ardhmen e Kosovës (AAK) të Haradinajt, thotë se taksa nuk do të hiqet as javën e ardhshme e as në kurrfarë rrethanash.

“Në ndërkohë Serbia ka hapur kapitujt dhe ka ecë përpara drejt BE-së dhe ne kemi mbetur në geto. Pse duhet të rrimë ne inferior?”, ka thënë Tahiri.

Deputetja e AAK-së, Donika Kadaj–Bujupi ka deklaruar se çështja e taksave për partinë e saj është e mbyllur, dhe se personalisht mendon se duhet vendosur reciprocitet të plotë me Serbinë meqë, si spjegon ajo, përkundër vendimit mbi taksat, Serbia ka vazhduar me të njëjtin diskurs ndaj Kosovës.

“Jemi të gatshëm të ballafaqohemi me çfarëdo pasoje eventuale, por siç kemi parë deri më tani të gjithë kanë përfituar me këtë taksë. Kanë përfituar bizneset, qytetarët e Kosovës por edhe vendet fqinje që janë vende mike dhe njohin Kosovën”, ka deklaruar Kadaj-Bujupi.

Në vlugun e diskutimeve, sidomos në mesin e analistëve kosovarë, rreth mundësisë që Qeveria të bjerë për shkak të mospajimeve përbrenda koalicionit qeverisës rreth vendimit për taksat në importin e produkteve serbe, është interesant qëndrimi i shefit të grupit parlamentar të Nismës Socialdemokratike, Bilal Sherifi, i cili thotë se PDK nuk ka guxim që ta rrëzojë Qeverinë aktuale.

“Unë mendoj që Qeveria nuk është duke qëndruar për shkak të zemërgjerësisë së PDK-së, por edhe për faktin që nuk kanë ndonjë partner tjetër për të formuar qeveri. Prandaj edhe nëse ka ndonjë bisedë prapa perdeve është mirë t’i lënë”, ka thënë ai në RTK 3.

Analisti politik Petrit Zogaj thotë se kryeministri Haradinaj dhe kryeparlamentari Veseli me qëndrimet e tyre rreth taksave mbrojnë ekskluzivisht interesat personale.

Sipas tij, nëse Ramush Haradinaj i mbështet taksat edhe për shkak të zgjedhjeve (votave që mendon se mund t’i fitojë), Kadri Veseli mbështet kryeministrin për shkak të votave që mund t’i humbas. Si do që ta kthesh, bëhet fjalë për vota: ata nuk i mbrojnë interesat as të shtetit as të shoqërisë, vetëm sa të dihet se ku jemi, ka shkruar në profilin e tij, Zogaj.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj