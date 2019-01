Amazon ka krijuar robotin e vet të shpërndarjes me gjashtë rrota

Edhe Amazon po hyn në lojën e robotëve të shpërndarjes me krijimin e një shporte elektrike me rrota të quajtur Amazon Scout. Gjigandi i tregtisë elektronike është kompania më e fundit që ka provuar këtë lloj zgjidhje të automatizuar të shpërndarjes nëpër destinacione pas disa përpjekjeve dhe eksperimenteve nga firma më të mëdha si Domino’s Pizza dhe PepsiCo.

Detajet rreth Scout janë të pakta megjithatë dizajni duket i ngjashëm me robotët ekzistues. Në fakt, Scout duket pothuajse identik me pajisjet nga Starship Tecnologies, një kompani estoneze që ishte një fillestare e hershme në këtë fushë. Një zëdhënës nga Starship Technologies tha se “ne besojmë jashtëzakonisht në robotët e pavarur për shpërndarje. Si një kompani që e kemi krijuar këtë kategori, është e mrekullueshme t’i shohësh të tjerët ta arrijnë këtë potencial”.

Scout ka gjashtë rrota, fuqizohet nga një bateri elektrike dhe lëviz me ritëm të ecjes. Vetëm gjashtë pajisje janë duke u testuar momentalisht në një lagje të vetme në qarkun Snohomish, Uashington, ku do të dërgojnë paketa “gjatë orëve të ditës” nga e hëna në të premte. Sipas Amazon, robotët do të shoqërohen fillimisht nga njerëzit mbikëqyrës për t’u siguruar që pajisjet mund të “lëvizin me siguri dhe efikasitet rreth kafshëve, këmbësorëve dhe çdo gjëje tjetër në rrugë”.

Testime të ngjashme po bëhen edhe në qytete përreth botës dhe në vende më të mbyllura si kampuset e kolegjeve dhe komplekset e zyrave. Sensorët e lirë dhe përparimet në mësimin e makinave e kanë bërë qarkullimin e këtij lloji të robotave të lehtë për t’u menaxhuar. Edhe kur pajisja bën ndonjë gabim, rreziqet janë relativisht të vogla (ndryshe nga veturat vetëlëvizëse).