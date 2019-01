Aktori i Black Mirror detyrohet ta mbyllë llogarinë në Twitter

Aktori i Bandersnatch, Will Poulter ka lënë Twitter, pas reagimit ndaj rolit të tij në episodin e Black Mirror.

Will, i cili paraqitet si Colin Ritman në “choose your own adventure” drama Netflix, thotë se ai duhet të ndryshojë marrëdhënien e tij me mediat sociale.

Disa njerëz duke komentuar mbi Bandersnatch quajtën Will “të shëmtuar” për paraqitjen e tij në shfaqje.

“Si pasojë e eksperiencave të mia të fundit, unë zgjedh të hedh një hap mbrapa nga Twitter”, shkroi ai.

Ai gjithashtu falënderoi njerëzit që kishin komentuar për shfaqjen për përgjigjet e tyre në shfaqje, “çfarëdo që të jenë.”

Në shfaqje, Will luan rolin e një krijuesi të video lojërave – dhe ai kishte postuar në Twitter për të thënë se ai ishte “nervoz” në lidhje me daljen e episodit.

Komentet rreth paraqitjes së tij ishin postuar pasi Bandersnatch doli më 28 dhjetor 2018.

Ai njoftoi se ishte duke lënë Twitter më pak se një javë më vonë.

“Siç e dimë të gjithë, ekziston një ekuilibër që mund të arrihet në angazhimet tona me mediat sociale. Ka gjëra pozitive për të shijuar dhe negative të cilat duhet të shmangen më së miri,” tha ai.

“Është një ekuilibër me të cilin kam luftuar për një kohë të gjatë dhe në interes të shëndetit tim mendor ndjej se ka ardhur koha për të ndryshuar marrëdhënien time me mediat sociale”.