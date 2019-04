“Akira” e Leonardo DiCaprio merr $18 milionë për t’u xhiruar

Kanë kaluar vite që kur Hollywood ka filluar të kërcënojë se do të bëjë një adaptim të animes klasike “Akira” dhe pjesa më e keqe e këtij kërcënimi është se çdo kush që është i përfshirë dëshiron ta amerikanizojë ngjarjen dhe ta vendosë në një version futuristik të New York-ut.

Filmi origjinal është i vendosur në Neo-Tokyo, vite pasi një eksplodim misterioz shoi Tokion e vjetër dhe një pjesë e tij është bërë për të mos treguar në mënyrë kaq të thjeshtë pasojat e bombës atomike që Amerika i hodhi mbi Japoninë në Luftën e Dytë Botërore. Kjo do të thotë se nëse e ritregojmë ngjarjen në Shtetet e Bashkuara ia humb një pjesë të madhe të fuqisë dhe mesazhit, gjë që bëhet edhe duke përdorur aktorë të bardhë për karaktere që tradicionalisht duhet të ishin Japonez.

Përshtatja amerikane e “Akira” në të cilën studioja e Appian Way e Leonardo DiCaprio ka qenë duke punuar për vite me radhë solli një numër taksash prej 18.5 milionë dollarë për filmin në Kaliforni. Kjo është një shumë e madhe e parave dhe është një nga pagesat më të larta që shteti i ka dhënë ndonjëherë për një film si ky. Kjo gjithashtu do të thotë se filmi pothuajse patjetër do të vendoset në Neo-Los Angeles, kur kjo të ndodhë.