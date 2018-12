AirPods të reja do të kenë dizajn tërësisht të ri

Kufjet AirPods me wireless janë në rrugën e duhur për të qenë produkti më i mirë i Apple për të ardhmen e parashikueshme, sipas Ming-Chi Kuo. Kuo tha se Apple do të lëshojë një ‘model të përmirësuar përmes mundësimit me wireless’ në tremujorin e parë të vitit 2019.

Kuo po ashtu tha se AirPods me dizajn krejtësisht të ri janë rrugës për t`u lansuar në fillim të vitit 2020…

Kuo parasheh rritje dramatike njësish për AirPods me rritje njësish nga 16 milionë njësi në 2017 në mbi 100 milionë deri më 2021. Ai i quan ato aksesorët më të famshëm ndonjëherë të kompanisë Apple.

Ai tregon se përdoruesit e tanishëm të iPhone-ve ka më shumë gjasa të blejnë AirPods sesa ta ndërrojnë vetë telefonin.

Kuo i referohet përditësimit 1Q2019 si një “model me mundësim mbushjeje përmes wireless-it”, që së pari tingëllon si mbrojtësi me mbushje me wireless të cilin Apple fillimisht e publikoi me AirPower në shtator 2017.

Ai vazhdon të thotë se rasti i ri i AirPods do të ketë një përmirësim të komponentit të brendshëm të “bordit fleksibil të ngurtë”, i cili do të jetë më i shtrenjtë për t’u prodhuar. Mentesha e mbrojtëses për mbushje gjithashtu do të ridizajnohet për t`i mbështetur ndryshimet e pamjes dhe kërkesat më të larta termike, dhe kostoja e këtij komponenti do të rritet për 60%.

Kuo gjithashtu thotë se AirPods të reja do të kenë përmirësime në specifikat e Bluetooth. Kjo duket se sugjeron se AirPods vetë do të kenë një përmirësim, së bashku me mbrojtësen. Duket sikur Apple do të përmbushë premtimin e tij fillestar për shitjen ndaras të mbrojtëses për mbushje me wireless të AirPods si një aksesor shtesë për pronarët ekzistues të AirPods dhe ta lëshojë një rishikim të vogël në të gjithë produktin në të njëjtën kohë – që përfshin rastin e mbushjes me wireless.

Kuo nuk hyn në detaje rreth asaj se si do të shfaqet “dizajni tërësisht i ri” i AirPods më 2020. Parashikimet e mëparshme sugjerojnë karakteristika si rezistenca ndaj djersëve, integrimi Hey Siri dhe më shumë.

Kuo nuk përmendi se sa “matt”do të jenë AirPower në raportin e sotëm, pavarësisht lidhjes së dukshme midis mbrojtëses së AirPods dhe të mbushësit të Apple që duket i vdekur ose i vonuar. Për atë që ia vlen, në një raport të tetorit, Kuo tha se ai priste AirPod dhe AirPower të reja në fund të vitit 2018 ose në fillim të vitit 2019.