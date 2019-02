A po ju bën shikimi i televizionit më pak të dhembshur?

Shfaqjet televizive janë bërë pjesë e jetës së përditshme të shumë njerëzve por disa seri me tematika të caktuara mund të jenë duke bërë më shumë sesa thjesht t’ju argëtojnë: ato mund të jenë duke ndikuar në disa pjesë të personalitetit tuaj.

Sipas një studimi në Shkollën e Ekonomisë dhe Shkencave Politike të Londrës, tematikat dominuese materialiste në disa shfaqje televizive mund të bëjnë që një person të tregojë më pak dhembshuri ndaj njerëzve në nevojë.

Pjesëmarrësve në studim iu bënë pyetje rreth mendimeve të tyre për pasurinë, suksesin, personat e varfër dhe se sa shpesh shikonin shfaqjet si “Keeping Up With The Kardashians” apo sa shpesh lexonin revistat dhe tabloidet si “Vogue”, “Cosmopolitan” dhe “Esquire” të cilat zakonisht shfaqin personalitetet e famshme dhe të pasur.

Hulumtuesit zbuluan se mesazhet materialiste në media ndikonin në faktin se në çfarë mase pjesëmarrësit i mbështesnin politikat e mirëqënies. Në fakt, sipas hulumtuesve, vetëm një minute ekspozimi ndaj medieve materialiste ishte gjithçka që duhej për të shtuar ndjenjat kundër mirëqënies.

“Nëse theksohet më shumë materializmi si mënyrë për të qenë të lumtur kjo na bën më të prirur të jemi egoist dhe të mbyllur dhe si pasojë edhe të mos kemi dhembshuri ndaj njerëzve të varfër”, tha Dr. Rodolfo Leyva, autor i studimit.

Për t’i luftuar këto efekte negative Dr. Howard McNair, profesionist i mjekësisë familjare, thotë se:

“Ndjekja e më pak shfaqjeve televizive që fokusohen në stilin e jetës të personave të famshëm dhe të pasur mund të zvogëlojë pikëpamjen negative për të cilat televizioni i bind shikuesit se janë të vërteta. Përqendrimi në aspektet më njerëzore të jetës mund t’i mbajë njerëzit me këmbë në tokë dhe të lidhur me ‘botën e vërtetë’”.