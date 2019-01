A ju shërben empatia?

Empatia, aftësia për të kuptuar çfarë po ndjen personi tjetër, ka shumë nevojë të ringjallet.

Empatia kërkon përpjekje. Duhet ta observosh personin tjetër me kujdes dhe t’i pyesësh se si po ndihen por pa nxjerrë përfundime duke u bazuar te përvoja juaj. Empatia kërkon që të dëgjoni me vëmendje dhe pa gjykuar.

Duke qenë se empatia është kaq e vështirë mund ta pyesni veten se a ia vlen ta zhvilloni këtë cilësi. Përgjigjja është po.

Empatia nuk është e lindur por duket se ne lindim me prirjen për të qenë empatik. Të sapolindurit janë egoist, të shqetësuar vetëm me mbijetesën e tyre. Në të njëjtën kohë ata mahniten nga fytyrat e njerëzve dhe duket se kërkojnë të gjejnë kuptimin prapa shprehjeve të ndryshme emocionale.

Natyrisht, foshnjet nuk janë në gjendje fizikisht të ndihmojnë askënd, andaj ndonëse empatia fillon të zhvillohet herët është e vështirë të dihet se kur saktësisht piqet. Bazuar në rezultatet e një studimi, psikologia e fëmijëve Jean Piaget pohon se fëmijët nuk mund ta imagjinojnë botën nga pikëpamja e dikujt tjetër deri në moshën shtatë apo tetë vjeçare.

Po jetojmë në një kohë të një ndarjeje të pashembullt. Opinionet e ndryshme po vendosin një mur mes miqve dhe po i ndajnë edhe familjet. Tani më shumë se kurrë duhet të përpiqemi të zhvillojmë empatinë për të kuptuar se pse një person tjetër ka pikëpamje të ndryshme prej nesh.

Nuk do të thotë se kjo do t’i zbusë pikëpamjet tuaja apo se nëse ju keni empati do të mund t’i ndryshoni pikëpamjet e personit tjetër. Por nëse mund ta shihni botën përmes syve të tyre, mund të bëhet më e lehtë të toleroni dallimet që keni dhe të shijoni shoqërinë e njëri tjetrit.