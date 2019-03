A është ky 2020 Ford Bronco?

Kur fotografë spiun kapin automjete prototipe, ato zakonisht duken të çuditshme, me shume panele të trupit dhe mbështjellës të papërputhura. Ky, sidoqoftë, duket më të vërtetë i çuditshëm dhe është vështirë të dallohet se çfarë është. Një Range i ri me Hummer H2 UT? Jo, jemi shumë të sigurt se është 2020 Ford Bronco.

Sipas informatave, ky është definitivisht i bazuar në Ranger-pasi qe ka një kapak të Range. Gjithashtu ka lartësi të plotë të udhëtimit. Jemi të bindur se Bronco i ri do të jetë i bazuar në Ranger dhe nuk do të jetë i destinuar për rrugë të shtruara. Dhe vërehet se Bronco do të bazohet në platformën Focus.

Pastaj ka aksin e rrotës dhe formën e gjysmës së prapme. Rrotat janë zhvendosur përpara, gjë që sigurisht që do të përmirësojë këndin e thyerjes për udhëtim në male. Gjysma e prapme është e mbushur deri në fund si një SUV, jo kamion. Plus, është e shkurtër dhe përfundon shumë mirë në rrotat e pasme, gjë që do të siguronte një kënd të madh nisjeje për udhëtim në male.

Pra, kjo është pamja e parë e 2020 Ford Bronco. Trupi i prototipit është shumë i shëmtuar, por rëndësi ka ajo çfarë ai mund të bëjë. Dizajni përfundimtar duhet të jetë i kushtueshëm dhe i vështirë.