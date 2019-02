A e zvogëlon vërtet kokëdhimbjen pirja e birrës para verës?

Ekziston një besim i vjetër se nëse jeni duke pirë alkohol, duhet të pini gjithmonë birrë para verës por asnjëherë anasjelltas për të shmangur dhimbjen e pakëndshme të kokës. Por pavarësisht këtij besimi të përgjithshëm, ka pasur shumë pak hulumtime zyrtare për të treguar nëse kjo është e vërtetë apo thjesht një mit.

Një studim i ri i publikuar në revistën amerikane të Ushqyerjes Klinike kishte për qëllim të zbulonte nëse ka ndonjë të vërtetë në këto thënie popullore.

Dr, Kai Hensel, autori kryesor i studimit tha se:

“Një rezultat i qartë do të mund të ndihmonte për të zvogëluar dhimbjen e kokës dhe do t’u ndihmonte njerëzve të kalonin një ditë më të mirë pas një nate argëtimi ndonëse ne i inkurajojmë njerëzit të pinë me përgjegjësi. Ne donim të shihnim nëse mund të bënim një studim që njerëzve do t’u dukej argëtues, që do ta bënte shkencën qejf por duke u siguruar në të njëjtën kohë që të jemi korrekt në atë që bëjmë”.